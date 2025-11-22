Miss Jamaica en estado crítico tras accidente en Miss Universo 2025

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La representante de Jamaica en el certamen Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, continúa en estado delicado de salud luego de sufrir una fuerte caída durante la ronda preliminar del concurso celebrado en Tailandia.

El accidente ocurrió el pasado 19 de noviembre, cuando la candidata tropezó en la pasarela y cayó desde el escenario, lo que obligó a su traslado inmediato al hospital Paolo Reangsit. Allí permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo atención especializada.

La familia de Henry confirmó que su condición es más grave de lo que se pensaba inicialmente. Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, explicó que la recuperación será lenta y pidió respeto y oraciones por la salud de la reina de belleza.

La Organización Miss Universo Jamaica también emitió un comunicado solicitando apoyo y paciencia a los seguidores, mientras se esperan nuevos informes médicos en las próximas horas.