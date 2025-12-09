Miss Jamaica será repatriada tras semanas hospitalizada: Miss Universo actualiza su estado

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La Organización Miss Universo y la familia de la doctora Gabrielle Henry, Miss Jamaica Universe 2025, ofrecieron este martes una actualización sobre el estado de salud de la candidata, tras la fuerte caída que sufrió durante la gala preliminar del certamen.

Según el comunicado oficial, Henry continúa bajo atención médica especializada y, tan pronto como su condición lo permita, será trasladada a Jamaica bajo supervisión médica completa.

La entidad informó que ha asumido los gastos médicos y de manutención derivados del incidente, y aclaró que la doctora no tiene ningún tipo de responsabilidad en lo ocurrido durante el desfile preliminar.

De acuerdo con la organización, la reina de belleza muestra avances alentadores en su recuperación y se espera que pueda ser dada de alta en los próximos días.