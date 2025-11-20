Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Alegría

¡Hoy es la final!

Miss Universe 2025: ¿Cómo ha estado Jennifer Ventura y qué le espera en la final?

En medio de más de un centenar de candidatas, Jennifer Ventura ha destacado como una de las representantes más sólidas de Miss Universo 2025, brillando en cada etapa de la competencia.

Jennifer Ventura vestida de gala en la gala preliminar el Miss Universo.

Jennifer Ventura vestida de gala en la gala preliminar el Miss Universo.

Merilenny Mueses
Publicado por
Merilenny Mueses

Creado:

Actualizado:

República Dominicana pone sus esperanzas en Jennifer Ventura, quien este jueves buscará avanzar hacia la corona del Miss Universe 2025, cuya final se celebra en Tailandia.

En medio de más de un centenar de candidatas, Ventura ha destacado como una de las representantes más sólidas, brillando en cada etapa de la competencia.

Durante la preliminar, cautivó con un traje típico inspirado en la Flor de Bayahibe -flor endémica que simboliza identidad y resistencia dominicana-.

 El vestuario combinó pedrería en tonos rosados, azules, verdes y naranjas, distribuidos en un enterizo que resaltaba su figura. En la espalda, grandes pétalos de rosa con detalles de brillo aportaban dramatismo, mientras adornos de aves verdes añadían un toque natural y caribeño.

También se lució en traje de baño, vistiendo un diseño rojo que acompañó con una pasarela segura y firme, proyectando dominio escénico.

Lo que sigue: la noche decisiva

Este jueves se realizará la gala final, donde se elegirá a la nueva Miss Universo. El formato contempla la selección de semifinalistas y nuevas rondas en traje de baño, gala y preguntas del jurado.

La misión: elegir a la candidata que combine belleza, impacto y liderazgo global.

La ceremonia se llevará a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, y será transmitida en América Latina este jueves 20.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

tracking