Miss Universe 2025: ¿Cómo ha estado Jennifer Ventura y qué le espera en la final?

República Dominicana pone sus esperanzas en Jennifer Ventura, quien este jueves buscará avanzar hacia la corona del Miss Universe 2025, cuya final se celebra en Tailandia.

En medio de más de un centenar de candidatas, Ventura ha destacado como una de las representantes más sólidas, brillando en cada etapa de la competencia.

Durante la preliminar, cautivó con un traje típico inspirado en la Flor de Bayahibe -flor endémica que simboliza identidad y resistencia dominicana-.

El vestuario combinó pedrería en tonos rosados, azules, verdes y naranjas, distribuidos en un enterizo que resaltaba su figura. En la espalda, grandes pétalos de rosa con detalles de brillo aportaban dramatismo, mientras adornos de aves verdes añadían un toque natural y caribeño.

También se lució en traje de baño, vistiendo un diseño rojo que acompañó con una pasarela segura y firme, proyectando dominio escénico.

Lo que sigue: la noche decisiva

Este jueves se realizará la gala final, donde se elegirá a la nueva Miss Universo. El formato contempla la selección de semifinalistas y nuevas rondas en traje de baño, gala y preguntas del jurado.

La misión: elegir a la candidata que combine belleza, impacto y liderazgo global.

La ceremonia se llevará a cabo en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, y será transmitida en América Latina este jueves 20.