Miss Universe revela el estado de salud de Miss Jamaica tras peligrosa caída

El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, llevó tranquilidad al confirmar que Henry no presenta fracturas y que permanece en observación.

La preliminar del Miss Universe 2025 estuvo marcada por un momento de tensión tras la aparatosa caída de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, durante su pasarela en traje de noche. La modelo fue retirada en camilla, lo que generó preocupación inmediata entre los seguidores del certamen.

Ante la incertidumbre, el presidente de la organización, Raúl Rocha, llevó tranquilidad al confirmar que Henry no presenta fracturas y que permanece en observación.

Raul Rocha:

"Quiero compartir con la familia de Miss Universo, que está preocupada por la salud de nuestra Miss Universo Jamaica, que a las 12 de la medianoche, hora de Bangkok, acabo de salir del hospital donde está siendo atendida. Estuve allí con ella y su familia, y afortunadamente no tiene huesos rotos y está recibiendo buenos cuidados. Permanecerá bajo observación durante el resto de la noche y nos mantendremos en contacto con su familia para apoyarla.
Elevamos nuestras oraciones por su pronta recuperación". 

​Traducción: Lency Alcántara.

El ejecutivo también pidió al público unirse en oración por la pronta recuperación de la candidata.

Miss Jamaica sufre fuerte caída durante la pasarela preliminar de Miss Universo 2025

Ahora la atención se centra en la gran interrogante: ¿participará Miss Jamaica en la final de este jueves?

