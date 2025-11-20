¿Irá a la final?
Miss Universe revela el estado de salud de Miss Jamaica tras peligrosa caída
El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, llevó tranquilidad al confirmar que Henry no presenta fracturas y que permanece en observación.
La preliminar del Miss Universe 2025 estuvo marcada por un momento de tensión tras la aparatosa caída de Miss Jamaica, Gabrielle Henry, durante su pasarela en traje de noche. La modelo fue retirada en camilla, lo que generó preocupación inmediata entre los seguidores del certamen.
Ante la incertidumbre, el presidente de la organización, Raúl Rocha, llevó tranquilidad al confirmar que Henry no presenta fracturas y que permanece en observación.
Raul Rocha:
Elevamos nuestras oraciones por su pronta recuperación".
Traducción: Lency Alcántara.
El ejecutivo también pidió al público unirse en oración por la pronta recuperación de la candidata.
Ahora la atención se centra en la gran interrogante: ¿participará Miss Jamaica en la final de este jueves?