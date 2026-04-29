Monkey Black: ¿Cómo ocurrió su muerte y su legado en la música?

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Monkey Black fue asesinado el pasado 30 de abril del 2014 a la salida de un bar en Barcelona por un grupo de hombres que lo atacaron con un arma blanca.

Su nombre real era Leonardo Michael Flores Ozuna, tenía 27 años, y era uno de los raperos más conocidos de República Dominicana, así lo resumen el portal web Infobae.

En el lugar en donde se produjo el asesinato se colocaron velas y flores en recuerdo al músico fallecido.

Según se pudo saber, lo agresores se olvidaron en el bar algunos objetos personales.

Monkey residía desde hace varios años en Cataluña, donde contrajo matrimonio e inició su carrera a mediados de 2006.

El entierro de Monkey Black; lágrimas, tiros, alcohol y hasta drogas



Entierro

En medio de llanto, música alcohol y hasta droga fueron sepultados los restos del rapero Leonardo Michael Flores Ozuna (Monkey Black).

Una gran multitud salió en la tarde desde el polideportivo de Los Mina, sector donde nació y se crió el cantante de música urbana, Monkey Black, acompañando a familiares y amigos a ritmo de temas como “El sol y la playa”, entre otros del repertorio del rapero.

Una gran cantidad de policías también participó del cortejo fúnebre y hasta tuvieron un enfrentamiento con seguidores de Monkey Black que querían llegar hasta el camposanto en motocicletas.

En medio de llanto, música alcohol y hasta droga fueron sepultados ayer los restos del rapero Leonardo Michael Flores Ozuna (Monkey Black), quien fuera asesinado de varias puñaladas el pasado 30 de abril en Barcelona, España.

12 años y medio para asesino del rapero



Un hombre fue condenado en España a 12 años y medio de cárcel tras confesar haber matado de un navajazo al rapero.

Elías F.B, fue juzgado en la Audiencia de Barcelona, después de permanecer huido de la justicia durante un lustro tras matar a navajazos a Michael Flores Ozuna, alias Monkey Black, en 2014, a raíz de una discusión en un bar de la localidad barcelonesa de Badalona (noreste).

El condenado fue juzgado tras entregarse el pasado año a las autoridades y después de que en 2016 también juzgaran a Vicente B.A. y fuera condenado a 15 años de prisión por sujetar al músico dominicano. Mientras su compañero lo apuñalaba.

El fiscal solicitó inicialmente la pena de 20 años de cárcel, pero la rebajó a doce años y medio, corroborados ahora por el tribunal, que estimó los atenuantes de admisión de los hechos sin alegar circunstancias para rebajar la culpabilidad y que ya consignó la indemnización correspondiente al daño causado.

Durante el juicio, Elías F.B. confesó haber matado a Monkey Black después de una pelea a la salida de un bar de Badalona con la ayuda de Vicente B.A., que lo sujetó e inmovilizó contra un coche mientras el acusado le atestó una primera puñalada.

El Tribunal consideró probado además que Monkey Black “no tuvo posibilidad de defenderse eficazmente, porque estaba desarmado y parcialmente inmovilizado frente a un ataque súbito e inopinado por parte de agresores superiores en número y fuerzas».

Tras los hechos, Elías F.B. permaneció fugado hasta febrero de 2019, cuando se entregó a la policía, fue detenido y reconoció el crimen.

¿Quién fue realmente Monkey Black?

Monkey Black inició su carrera a mediados de 2006, inspirado por Proyecto Family, un grupo de merengueros de mambo, que no se destacó. Su primer disco lo realizó a los 10 años de edad con “El Sujeto”.

Pese a todas las consideraciones de personas cercanas, todas divergentes, la más importante siempre será la que quedó y quedará en el recuerdo del los miles de fanáticos del artista que nunca más podrán ver al intérprete de «El sol, la playa y un tro de vainas».