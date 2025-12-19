2025: el año en que Bad Bunny fusionó el reguetón con la plena y la salsa

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

San Juan. En 2025 Bad Bunny ha reivindicado su trono musical mundial con un disco en el que ha usado su alcance global para revitalizar los géneros tradicionales de su isla y el continente, en una senda que están tomando muchos otros artistas como Karol G y Rauw Alejandro.

'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', que obtuvo el Latin Grammy al álbum del año, mezcla reguetón con música autóctona de Puerto Rico como la plena y la salsa, lo que ha supuesto una exposición a nivel internacional y para las nuevas generaciones de estos ritmos y de la identidad y cultura puertorriqueñas.

Así, en 'CAFé CON RON', junto a la agrupación Los Pleneros de la Cresta, presenta algo tan popular de la isla como es la ruta gastronómica del 'chinchorreo', a ritmo de los panderos de un género que tiene sus raíces en los esclavos, trabajadores de caña de azúcar y agricultores.

Para Erwin Carrucini, de Taller Toca Plena, que publicó en noviembre su primer álbum, 'Miércoles a las 7', la gestión que hizo Bad Bunny en su proyecto es "bien importante y significativa para la plena y la cultura de Puerto Rico" por su influencia en jóvenes que "quizás no se sienten muy identificados".

"Estos jóvenes que están creciendo ahora dicen, 'mira, vamos a escuchar bomba, vamos a tocar plena, que es nuestra música, que es nuestra identidad y la llevamos en la sangre por nuestros ancestros", subrnadaaaaya a EFE Carrucini.

La plena es un género autóctono de Puerto Rico, al igual que la bomba, que Bad Bunny también incluyó en su histórica residencia de conciertos en San Juan, mostrando al mundo el toque de los barriles y el baile tradicional.

La identidad puertorriqueña quedó asimismo muy marcada en la canción 'PIToRRO DE COCO', que da a conocer una bebida hecha con ron muy popular en la isla a golpe de cuatro (instrumento de cuerda nacional), mientras que la salsa vino de la mano del éxito 'BAILE INoLVIDABLE'.

Durante los conciertos de su residencia en San Juan, Benito Antonio Martínez Ocasio llevó al escenario a veteranos como el salsero Gilberto Santa Rosa y el trovador Andrés Jiménez 'El Jíbaro', así como al icónico actor y cineasta Jacobo Morales, a través del cortometraje 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

Una senda compartida



No sólo Bad Bunny ha decidido abrir el reguetón y la música urbana a los orígenes. Esta veda la abrió el también puertorriqueño Rauw Alejandro con 'Cosa Nuestra', álbum que publicó en noviembre de 2024 y que llegaba cargado de salsa e incluía una versión del clásico 'Tú Con Él' de Frankie Ruiz, uno de los mayores exponentes del género.

El cantante, de hecho, hizo de su gira un viaje a la Nueva York de los 80, la misma que evoca Benito con su 'NUEVAYoL', y con bigote, tirantes y boina, ha puesto timbales y mucho baile para reivindicar tierra y cultura.

Con otros referentes pero una intención similar llegó la propuesta de Karol G en 'Tropicoqueta', disco que publicó el 20 de junio de 2025, que mezcla salsa, bachata romántica y, defendiendo su esencia colombiana, la cumbia y el vallenato.

La canción que le da nombre al disco es una oda a la música 'guarachera' que suena en cualquier fiesta, cumpleaños o celebración de muchos pueblos en Colombia: "¿Dónde está la gente de esta fiesta que vino pa’ bailar no pa’ una siesta?", canta.

La artista paisa ha cambiado también la imagen a uno tropical evocando a las vedettes latinas del siglo pasado, igual que Rauw Alejandro y su estilo 'gánster neoyorquino' o Bad Bunny y el jíbaro.

Ni Bad Bunny ni Karol G han abandonado el perreo, pero han conseguido colocar otros ritmos, los que ellos mismos crecieron escuchando y bailando y hacer que ahora también se escuchen en todos los rincones del mundo.

"Este tipo de artistas que resuenan a nivel mundial, que son famosos, que tienen una gran audiencia, el que estén tocando este tipo de temas de identidad, de cultura, de referente a sus países es súper interesante", afirma el puertorriqueño Carrucini.

Detrás de estos artistas, otros más pequeños han seguido la estela apostando por estos ritmos -'capaz (merengueton)', de los venezolanos Alleh y Yorghaki, es la segunda canción más escuchada en 2025 en España en Spotify- y 'La Plena - W Sound 05', de W Sound, Béele y Ovy On The Drums, que se fusiona con el afrobeats, es uno de los temas latinos más escuchados en todo el mundo.