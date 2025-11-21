Alejandro Sanz lanza '¿Y Ahora Qué +?'

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Alejandro Sanz presenta “¿Y AHORA QUÉ +?”, su nuevo álbum y el proyecto discográfico más ambicioso de su trayectoria. Con trece canciones, esta obra marca un punto de inflexión en su carrera, simbolizando un audaz proceso de renovación artística tras dos años sin publicar música.

Este lanzamiento llega tras el éxito rotundo en los Latin GRAMMY 2025, donde Alejandro fue galardonado con dos premios: Mejor Álbum Pop Contemporáneo por “¿Y Ahora Qué?” y Grabación del Año por “Palmeras en el Jardín”. Con estos reconocimientos, el artista español más premiado en la historia de los Latin GRAMMY suma 24 Latin GRAMMY y 4 GRAMMY, reafirmando su posición como referente global.

“¿Y AHORA QUÉ +?” es el resultado de una transformación radical en su metodología de trabajo. Alejándose de su enfoque anterior, Alejandro ha apostado por la colaboración con jóvenes productores y compositores como Elena Rose, Casta, Spreadlove, Andy Clay, Edgar Barrera y Rayito, creando un sonido fresco y dinámico. El álbum se grabó entre Madrid y Miami, fusionando influencias y energías que redefinen su universo musical.

Además, el lanzamiento viene acompañado del videoclip de “Las Guapas” dirigido por MIKE HO, producido por Godspeedla e In God We Trust y grabado íntegramente en Miami.

Alejandro SanzFuente externa

Tras la primera entrega de seis canciones —que incluyó éxitos como Palmeras en el Jardín y colaboraciones como Bésame con Shakira—, el álbum se completa ahora con nuevas piezas y colaboraciones como Emilia, Carin León, Elena Rose y la ya conocida junto a Rels B “No me tires flores”. Entre los temas más esperados se encuentran “Mil Motivos”, “La cita” o “Rimowa”.

Este proyecto no solo representa la conclusión de una etapa, sino el inicio de una nueva era creativa para Alejandro Sanz, marcada por la innovación y la conexión con nuevas generaciones. Además, tras agotar entradas en sus 25 fechas en México, el artista se prepara para su gira mundial 2026, que incluirá más de 30 shows en América Latina, España y Estados Unidos.

¿Y AHORA QUÉ +? TRACKLIST

Palmeras en el Jardín

Las Guapas

No Me Tires Flores ft. Rels B

El Vino de Tu Boca

Mil Motivos ft. Carín León

Bésame ft. Shakira

Eso Es Amor

La Cita ft. Emilia

Hoy No Me Siento Bien ft. Grupo Frontera

Me Veía

Rimowa ft. Elena Rose

Cómo Sería ft. Manuel Turizo

Qué Injusto