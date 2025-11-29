Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Fe y obediencia

El Alfa entrega vehículo de lujo a iglesia: "No es donación, estoy devolviendo a Dios lo que me prestó"

Vehículo que El Alfa entregó a iglesia.

Merilenny Mueses
El artista urbano Enmanuel Herrera, conocido como El Alfa, entregó un vehículo de lujo a la iglesia Soplo de Vida y aclaró que este acto no se trata de una donación, sino de devolverle a Dios lo que en algún momento le prestó.

“Quiero que todo el mundo sepa que esto no es una donación, estoy obedeciendo el plan de Dios, este vehículo le pertenece a la iglesia Soplo de Vida”, expresó el dembowsero durante el acto de entrega.

El Alfa aseguró que la decisión fue personal y que no recibió orientación de nadie para hacerlo. “Nadie me dijo que haga esto, yo soy temeroso de Dios y estoy haciendo lo que siento en mi alma. Si Dios dice: véndalo en 100 mil, así será. El plan es obedecer al rey de reyes y vivir en la fe”, manifestó.

El artista también afirmó que, con el respaldo divino, se construirá un templo para la congregación. “Con el poder de Dios se comprará el terrero y se levantará tu templo, yo seguiré obedeciendo y actuando acorde al corazón de Dios, amén”, declaró.

Según dijo, su gesto responde estrictamente a obediencia espiritual: “Dios va a hacer un templo y yo estoy devolviendo lo que él en un momento me prestó, yo no estoy donando, eso es de Él y que se haga lo que vaya acorde al corazón de Jesús”.

