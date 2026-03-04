Aljadaqui lanza su balada ‘El Que Se Enamora Pierde’ como nuevo himno del amor

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

¿Quién no ha sentido que amar demasiado puede doler? Con esa verdad emocional como punto de partida, Aljadaqui presenta “El Que Se Enamora Pierde”, una balada intensa y profundamente honesta que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El nuevo sencillo marca un regreso directo a la esencia más romántica de la agrupación, apostando a una interpretación vocal cargada de sentimiento y a una producción sólida que envuelve desde los primeros acordes. “El Que Se Enamora Pierde” no es simplemente una canción: es una declaración emocional que conecta con quienes han amado sin reservas.

El tema cuenta con arreglo y letra de Mariano Lantigua, líder de la agrupación, quien vuelve a plasmar su sensibilidad compositiva en una pieza que combina honestidad lírica y fuerza interpretativa.

“Esta canción es para quienes han amado sin miedo, aunque hayan perdido. A veces se pierde en el amor, pero nunca se pierde cuando se siente de verdad”, expresa Mariano.

Considerada por sus seguidores como una de las baladas más esperadas de esta nueva etapa, el tema busca reconquistar corazones y consolidar el vínculo histórico de la agrupación con el público que ha crecido junto a sus letras.

Aljadaqui demuestra que su vigencia no es casualidad. Con una trayectoria sólida dentro del rock dominicano, la banda continúa evolucionando sin perder identidad, apostando a canciones que nacen desde la experiencia real y no desde lo superficial.

Como parte de este relanzamiento emocional, la agrupación se presentará el próximo 14 de abril en Hard Rock Café Santo Domingo, donde ofrecerá un concierto cargado de intensidad, romanticismo y esa conexión directa que siempre ha caracterizado sus presentaciones en vivo.

“El Que Se Enamora Pierde” ya está disponible en Spotify, Apple Music, YouTube, TIDAL, Deezer y Amazon Music.