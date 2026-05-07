Nuevo sencillo
Amenazzy conecta con su público con “Una Vibra”
Perfila su crecimiento entre los sonidos que marcan la temporada de verano
El artista dominicano Amenazzy continúa impulsando su sencillo “Una Vibra”, una propuesta que refleja su estilo dentro del género urbano y que sigue ganando espacio en plataformas digitales.
El tema ha comenzado a conectar con oyentes y creadores de contenido, especialmente en TikTok e Instagram, donde se integra de manera orgánica en distintos formatos de contenido.
Con un sonido fresco y una energía que invita a la interacción, “Una Vibra” perfila su crecimiento y empieza a posicionarse entre los sonidos de la temporada, acompañando el vínculo constante de Amenazzy con su audiencia.