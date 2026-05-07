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Guardianes de la verdad Música

Nuevo sencillo

Amenazzy conecta con su público con “Una Vibra”

Perfila su crecimiento entre los sonidos que marcan la temporada de verano​

Amenazzy

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El artista dominicano Amenazzy continúa impulsando su sencillo “Una Vibra”, una propuesta que refleja su estilo dentro del género urbano y que sigue ganando espacio en plataformas digitales.

El tema ha comenzado a conectar con oyentes y creadores de contenido, especialmente en TikTok e Instagram, donde se integra de manera orgánica en distintos formatos de contenido.

Con un sonido fresco y una energía que invita a la interacción, “Una Vibra” perfila su crecimiento y empieza a posicionarse entre los sonidos de la temporada, acompañando el vínculo constante de Amenazzy con su audiencia.

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