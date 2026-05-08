Angelo Perrone: Artista Revelación en los Premios Fénix Fest 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con una destacada asistencia de figuras del entretenimiento latino, se celebró la tercera edición de los Premios Fénix Fest 2026, un evento que reconoce el talento emergente y consolidado de la música, el arte escénico y la industria del espectáculo.

La premiación tuvo lugar en el reconocido espacio Bora Bora, en la ciudad de Medellín, Colombia, consolidándose como uno de los escenarios de mayor crecimiento en la región para impulsar nuevas generaciones artísticas.

Uno de los momentos más trascendentales de la noche fue la victoria del artista dominicano Angelo Perrone, quien se alzó con el galardón de “Artista Revelación del Año”, tras posicionarse como uno de los favoritos del público gracias a su ascendente carrera internacional.

Perrone ha logrado destacarse en la escena latina por su disciplina, carisma y una propuesta innovadora que fusiona música y baile, logrando conectar con audiencias en distintos países, especialmente en Colombia, donde ha desarrollado una sólida base de seguidores.

Durante la gala, el artista también protagonizó una de las presentaciones más impactantes del evento, ofreciendo un espectáculo de alto nivel que fue ampliamente ovacionado por el público.

Al recibir el reconocimiento, Perrone expresó sentirse profundamente agradecido y emocionado por este importante logro en su carrera. “Este premio representa el sacrificio, la constancia y los sueños que he venido construyendo con mucho esfuerzo”, manifestó.

El artista dedicó el premio a sus fanáticos, su equipo de trabajo y a toda la República Dominicana, señalando que su mayor compromiso es seguir poniendo en alto el nombre de su país en escenarios internacionales. “Esto es para todos los que han creído en mí desde el inicio”, agregó.

Angelo Perrone en este 2026 sigue trabajando en nuevos temas musicales con diferentes fusiones, como son Si Te Vas, Que Tu Haces Con El, Hasta Abajo lo podemos encontrar sus redes sociales Intagram @angeloperroneb_ y diferentes plataformas musicales.

La participación y triunfo de Angelo Perrone no solo representan un logro individual, sino también un motivo de orgullo nacional, al continuar proyectando el talento dominicano en suelos extranjeros y reafirmando el crecimiento de la industria artística del país.