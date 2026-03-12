Angely Báez lleva la voz dominicana a foros internacionales de actuación vocal en África y EE.UU.

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La artista de la voz Angely Báez continúa expandiendo la presencia de la República Dominicana en escenarios internacionales, al confirmar su participación como speaker destacada en un importante foro sobre la industria del “voice acting” o actuación de la voz, que se celebrará en Nigeria, África, en marzo.

Báez formará parte de las “Refresh and Reload Sessions”, un evento de formación profesional y alcance global que se realizará en formato híbrido, con participación presencial y acceso online, reuniendo a profesionales de la voz de distintas partes del mundo.

Durante ese encuentro, la dominicana impartirá la ponencia “The Bilingual Advantage: How Bilingual Speakers Can Prosper with Their Voices”, enfocada en destacar las oportunidades y ventajas estratégicas del bilingüismo dentro del competitivo mercado internacional de la locución.

Previo a este compromiso en África, Angely Báez también representó al país el pasado mes de enero en la ciudad de Los Ángeles, donde moderó el panel “The Global Shift: Power, Voice, and Creative Freedom”, un espacio de diálogo sobre los cambios y desafíos que enfrenta la industria de la voz a nivel global.

En este panel, líderes del sector analizaron la necesidad de ampliar la visibilidad, el acceso y las oportunidades para los talentos de la voz en un mercado cada vez más diverso e internacional.

Además de estas dos intervenciones internacionales, narradas íntegramente en inglés, y en escenarios globales, Báez regresará en marzo como la voz oficial de Premios Soberano; la premiación artística más importante del país, reafirmando su posicionamiento tanto a nivel internacional como en los principales eventos culturales de la República Dominicana.