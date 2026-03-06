Átomo, domina el mercado dominicano con su EP “Serendipia”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El exponente urbano Átomo, nombre real Wagner Manuel Florencio, atraviesa uno de los momentos más sólidos y estratégicos de su carrera musical.

Radicado en Italia pero orgullosamente dominicano, el artista decidió regresar al país en el punto más alto de su crecimiento artístico para consolidar su posicionamiento dentro del mercado local, siendo recibido con gran apertura por la industria y el público.

Átomo se encuentra actualmente en una etapa clave de proyección — un punto intermedio donde el talento deja de ser promesa para convertirse en presencia constante dentro del movimiento urbano. Su regreso a la República Dominicana no solo ha sido oportuno, sino respaldado por colaboraciones de alto nivel con algunos de los artistas más posicionados del país.

Entre estas colaboraciones destacan figuras como Ronny GTA, uno de los exponentes más influyentes y de mayor impacto en la escena urbana dominicana, así como Treintisiete, Young Maelo, Beyako Rap, MC Maicol, Chocoleyrol y Kaly 8, consolidando así una red artística que fortalece su posicionamiento dentro del género.

Con un estilo único en el Rap, Átomo equilibra letras de conciencia social con la esencia del mundo urbano actual, logrando una propuesta auténtica y conectada con la realidad de su generación. De la mano de productores como F Brown y Tóxico, ha desarrollado temas que han alcanzado importantes niveles de visualización y aceptación en plataformas digitales, ampliando su alcance tanto en Europa como en el Caribe.

Como parte de este momento clave, el artista presenta su nuevo EP titulado “Serendipia”, una producción compuesta por seis canciones que reflejan evolución, madurez artística y una narrativa más profunda dentro de su propuesta musical.

Este lanzamiento marca un punto de consolidación en su carrera, conectando el crecimiento internacional con su reafirmación dentro del mercado dominicano.

Su presencia en el país también ha sido respaldada por medios de comunicación y plataformas digitales influyentes, siendo entrevistado por figuras como Dj Scuff, Anthony Quin, y medios como Somos Urbanos Media y Somos Pueblo Media, quienes han destacado su disciplina, coherencia artística y visión internacional.

Bajo la dirección estratégica del sello discográfico Dems Studio SRL y distribuido por Dems, Átomo continúa ejecutando un plan de posicionamiento enfocado en consolidar su nombre dentro del mercado dominicano, sin perder la conexión con la diáspora y el público europeo que ha apoyado su crecimiento desde sus inicios.

El mercado dominicano ha demostrado que está listo para recibir propuestas sólidas, auténticas y con visión global, y Átomo ha sabido aprovechar el momento con inteligencia, constancia y presencia activa en escenarios, estudios y plataformas digitales.

Su retorno no es casualidad; es una estrategia bien ejecutada en el momento correcto.

Acerca de Dems Studio SRL



Dems Studio es un sello discográfico dedicado a la producción musical, producción audiovisual, distribución digital, marketing y representación artística.

La empresa desarrolla estrategias de posicionamiento para talentos emergentes y consolidados, orientándolos dentro de la industria musical nacional e internacional.

Para más información, seguir en redes sociales: @DemsStudio.