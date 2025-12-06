El Blachy: “Soy el artista que más gusta entre las mujeres”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Blachy afirmó ser el artista dominicano que más gusta entre las mujeres y que por ello sus conciertos son un éxito dado que donde hay mujeres detrás vienen los hombres, haciendo que sus presentaciones sean un lleno garantizado.

“Mi música es muy linda porque la hago con amor y sé que a las mujeres les fascina la forma como la canto, cargada de sentimiento y ritmo, por eso puedo decir con orgullo que soy el artista cuya música es la que más atrae a las féminas”, expresó El Blachy.

Es por eso que Angel Productions lo anuncia como una de sus atracciones para el Bombazo Navideño, que tendrá lugar en el Hotel Hilton Garden Inn de La Romana el 20 de diciembre, a partir de las 10 de la noche y donde compartirá escenario con Secreto y Raulín Rodríguez.

“Me siento contento de culminar el 2025 en una actividad como esta porque con los años ha mantenido su nivel como la principal fiesta de diciembre de la zona este y más todavía en un lugar tan novedoso y lindo como el hotel Hilton Garden Inn en La Romana”, expresó el merenguero típico.

De su lado Angel Lareano, productor general del concierto afirmó que invitó al artista santiaguero porque de por sí es una garantía de que el público femenino se dará cita en el lugar ya que fue uno de los favoritos del año en ese segmento.

“El Blachy es un fenómeno entre las mujeres pues su música tiene una dulzura que las atrae como la miel a las abejas y ello garantiza que tengamos un aforo lleno porque donde hay mujeres vienen los hombres, comentó entre risas el experimentado productor de conciertos”.

El Blachy es sin dudas el merenguero típico más exitoso de los últimos años pues su carrera ha dado un salto que alcanzó la estratósfera a partir del éxito “Hola perdida” que le consagró como la revelación del merengue típico en el 2024 y 2025.

Para expertos el secreto de la música de El Blachy radica en una combinación de sentimiento y ritmo que permite cantar y bailar a la vez con un toque fulminante de romance.