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Las categorías más reñidas de los Premios Soberano 2026 son “Revelación del Año”, “Concierto del Año” y el máximo galardón “Gran Soberano”. En ellas compiten artistas emergentes y figuras consagradas, generando gran expectativa sobre quién se llevará las estatuillas en la gala del 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Revelación del Año

Entre los nominados figuran Dalvin La Melodía, La Perversa, Crazy Design, Shadow Blow, Donaty, Mar Solís y Martha Candela.

• Esta categoría es considerada una de las más competitivas porque reúne a talentos emergentes de la música urbana y popular que han tenido gran impacto en plataformas digitales y presentaciones en vivo.

Melissa Correa y Martha Candela

• El público la sigue con especial atención, ya que podría marcar el inicio de nuevas trayectorias en el arte dominicano.

Concierto del Año

Los espectáculos nominados incluyen:

El estrés laboral mantendrá a Jandy Ventura alejado de los escenarios por lo que queda del año

• “Dios Fuerte” de Barak

• “Johnny Vive: La Residencia” de Jandy Ventura

• Otros conciertos destacados de artistas populares y cristianos que marcaron el 2025.

• La categoría enfrenta propuestas de géneros distintos, lo que genera diversidad y rivalidad entre públicos.

Gran Soberano

El máximo galardón de la noche, que reconoce trayectoria y legado, mantiene en expectativa a todo el país.

• Aunque Acroarte no revela los nombres hasta la gala, entre los mencionados como posibles homenajeados figuran Milly Quezada, Toño Rosario y Pável Núñez, artistas con décadas de aportes al arte nacional.

• La intriga sobre quién recibirá el reconocimiento convierte esta categoría en la más simbólica y reñida