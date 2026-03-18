Llegó el día
Las categorías más reñidas de los Premios Soberano
En ellas compiten artistas emergentes y figuras consagradas, generando gran expectativa sobre quién se llevará las estatuillas en la gala
Las categorías más reñidas de los Premios Soberano 2026 son “Revelación del Año”, “Concierto del Año” y el máximo galardón “Gran Soberano”. En ellas compiten artistas emergentes y figuras consagradas, generando gran expectativa sobre quién se llevará las estatuillas en la gala del 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.
Revelación del Año
Entre los nominados figuran Dalvin La Melodía, La Perversa, Crazy Design, Shadow Blow, Donaty, Mar Solís y Martha Candela.
• Esta categoría es considerada una de las más competitivas porque reúne a talentos emergentes de la música urbana y popular que han tenido gran impacto en plataformas digitales y presentaciones en vivo.
• El público la sigue con especial atención, ya que podría marcar el inicio de nuevas trayectorias en el arte dominicano.
Música
lLos artistas que podrían ganar su primer Premio Soberano
Lency Alcántara
Concierto del Año
Los espectáculos nominados incluyen:
• “Dios Fuerte” de Barak
• “Johnny Vive: La Residencia” de Jandy Ventura
• Otros conciertos destacados de artistas populares y cristianos que marcaron el 2025.
• La categoría enfrenta propuestas de géneros distintos, lo que genera diversidad y rivalidad entre públicos.
Gran Soberano
El máximo galardón de la noche, que reconoce trayectoria y legado, mantiene en expectativa a todo el país.
• Aunque Acroarte no revela los nombres hasta la gala, entre los mencionados como posibles homenajeados figuran Milly Quezada, Toño Rosario y Pável Núñez, artistas con décadas de aportes al arte nacional.
• La intriga sobre quién recibirá el reconocimiento convierte esta categoría en la más simbólica y reñida