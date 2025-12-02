Chimbala estrena “Bonita” junto a Frabian Eli un merengue moderno

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El exponente de la música urbana, Chimbala, pone el broche de oro al 2025 con un nuevo hit que promete llenar de ritmo y alegría las pistas esta Navidad.

Su sencillo “Bonita”, lanzado este jueves 27 de noviembre en todas las plataformas digitales bajo el sello de la multinacional ONErpm, combina merengue tropical moderno con toques urbanos, demostrando la versatilidad del artista y su posición como uno de los hitmakers más sólidos del género.

Para esta ocasión, Chimbala se une al reconocido violinista, productor y compositor puertorriqueño Frabian Eli, famoso por su enfoque innovador al fusionar instrumentos clásicos con música urbana y tropical. La colaboración aporta una dimensión inesperada al tema, resultando en una experiencia sonora fresca, elegante y bailable.

“Bonita” es una canción hecha para la pista: ritmo, sabor y un espíritu festivo que captura la esencia del Caribe desde el primer beat. El sencillo destaca la capacidad de Chimbala de explorar nuevos sonidos sin perder su identidad, manteniendo su característico sello “a lo Chimbala”, ahora con una propuesta que cruza fronteras entre el merengue, el pop tropical y la música urbana.

Leury José Tejeda Brito, conocido artísticamente como Chimbala, se ha convertido en un referente del dembow y la música urbana en América Latina. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Wisin, El Alfa, Carlos Vives, Arcángel, Zion & Lennox, Justin Quiles y Natti Natasha.

En 2024, su sencillo global “Che Che” se convirtió en un fenómeno digital: alcanzó el puesto #33 en el Billboard Top 50 TikTok Songs en EE. UU., lideró playlists clave y generó más de 1.7 millones de creaciones en TikTok. Además, Fortnite lanzó un Emote oficial inspirado en el baile del tema, llevando el dembow dominicano al universo gamer global.

Recientemente, Chimbala estrenó “Te lo quedas” junto a Alofoke y Bulin 47, capitalizando el momento cultural del reality del popular comunicador dominicano. Este miércoles 26 de noviembre, se presentó en Orlando junto a estrellas como Arcángel y Jowell & Randy.

Con “Bonita”, Chimbala despide el año con energía y reafirma su posición como uno de los artistas más versátiles de la música latina. La canción es un llamado a bailar sin pausa, con ritmo, alegría y sabor caribeño.