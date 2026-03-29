Centro Cultural Banreservas
El concierto de Pat Pereyra en Santiago: una velada de poesía y conexión única con el público
Uno de los momentos más destacados llegó con “Ojos para dos”, interpretado junto a Rose Mateo.
SANTIAGO de los Caballeros, RD. La cantautora Pat Pereyra ofreció una presentación inolvidable en el Centro Cultural Banreservas de Santiago, donde el público vivió una velada cargada de sensibilidad, poesía y fuerza interpretativa.
En una noche de viernes, la artista cautivó al auditorio con un recorrido íntimo y vibrante por su repertorio.
Desde los primeros acordes, Pereyra logró una conexión especial con los asistentes, quienes disfrutaron de un repertorio cuidadosamente seleccionado que transitó entre lo íntimo y lo enérgico.
La noche inició con “Como tú quiero ser / Fuga en Tabú”, marcando el tono emocional del concierto, junto a una espectacular banda comandada por el maestro Rafelito Mirabal.
El recorrido musical incluyó temas como “Pies de lluvia”, “Flor de luna” y “23 de septiembre”, consolidando una atmósfera envolvente que fue creciendo con cada interpretación.
Uno de los momentos más destacados llegó con “Ojos para dos”, interpretado junto a Rose Mateo, aportando un matiz especial al espectáculo.
El público también disfrutó de piezas como “El poema de Sasha”, “Ven cuando quieras”, “Montecristy”, “Brujas” y “Elena”, así como de composiciones cargadas de lirismo como “La nana de la luna”, “María” y “Agua clara”.
El cierre fue igualmente memorable, con interpretaciones de “El niño del sol” y “Triple X”, dejando una ovación prolongada y la sensación de haber presenciado una noche única.
Pat Pereyra es una cantautora dominicana reconocida por su estilo auténtico y su capacidad de conectar emocionalmente con el público a través de letras profundas y composiciones originales.