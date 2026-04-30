Conjunto Quisqueya estrena el merengue “Mi viejo Papá”

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El Conjunto Quisqueya acaba de estrenar su más reciente canción titulada “Mi viejo Papá”, interpretada por Javish Victoria, con arreglos de Chucky Acosta, director de la agrupación.

Esta canción había sido grabada versión bolero en el álbum “A mamá y a papá”, de 1979, también interpretada por Javish Victoria, quien en esta ocasión le da un estilo diferente, lo mismo que su arreglista, quien la adaptó a los nuevos tiempos, pero siempre con ese estilo peculiar del Conjunto Quisqueya

Amable Valenzuela, representante en el país del Conjunto Quisqueya, destacó la importancia de mantenerse grabando, ya que se proponen darle más seguimiento a esta parte, como una forma de mantener más activa a esta orquesta.

Este merengue es un homenaje a los padres, con el cual la agrupación se mantiene activa, no solo para realizar bailes, sino también, para dar a conocer sus nuevos proyectos artísticos.

“Mie viejo Papá”, al cual se le está realizando un audiovisual, forma parte de la producción musical del Conjunto Quisqueya, que será lanzada al mercado próximamente al mercado nacional e internacional

La orquesta fue fundada por Javish Victoria, Chucky Acosta, Adib Melgen y Aneudi Díaz, este último fallecido en 1993.

Actualmente la integran Chucky, Javish, Adbi y el trompetista Elías Santana, así como los cantantes Jacinto Gantier y Wilson Pichardo.