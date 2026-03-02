Cristian Allexis honra a las féminas con la canción “Esa Mujer”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la canción “Esa mujer”, el cantautor Cristian Allexis, enaltece a las mujeres que han estado presente en su vida y a todas aquellas cuya esencia está pintada de valores.

El tema, llega en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“Esa mujer”, cuenta con un hermoso video musical donde participan la comunicador, actriz y productora Diana Filpo, la cantante y compositora Rose Mateo, Jousarat Ramírez, estilista y artista visual, Annerys Valdés, voleibolista profesional y una de las reinas del caribe y Juaris Moneró (La Bloguel), estratega creativa de Redes sociales e Influencer.

Esa Mujer - Cristian Allexis

“Mirando a las mujeres que me rodean, la mayoría tienen cosas en común: Los buenos valores, la elegancia, el carácter, entre otras cualidades más; al confirmar eso, quise honrarlas, escribiendo una canción en la cual yo dibujé la esencia de esa mujer que me representa y siempre ha estado en mi vida”, expresó Cristian Allexis.

El cantante destacó que la selección de las invitadas que protagonizan el video, tomando en cuenta a algunas de las mujeres que enorgullecen “nuestro país en distintos escenarios, para que cada mujer que vea el audiovisual, sienta que es una mujer de valor, sin importar sus circunstancias”.

Con arreglos y producción de Aníbal Coronado, esta canción busca recordarle a cada mujer que la escuche, que, sin importar sus circunstancias o los patrones establecidos por una parte de la sociedad, su valor no lo define su edad, su apariencia o sus bienes.

Cristian Allexis también estuvo acompañado Lily Olivero (pianista), Tatiana Rosario (Guitarrista), Leslie Green (Percusionista), Attabeyra Hailí (Bajista), las jóvenes que conformaron su banda para el video musical.