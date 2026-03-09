Efecto Glow 2026: la tendencia de medicina regenerativa que ilumina las alfombras rojas

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Una tez luminosa, hidratada y con aspecto descansado no solo complementa la estética de las celebridades en las alfombras rojas, sino que transmite seguridad y bienestar y, muchas veces, acapara la atención incluso por encima de los estilismos.

Cada inicio de año trae consigo la temporada de alfombras rojas, desde los Globos de Oro y Grammy hasta premios como los Goya y los Óscar. Detrás del fugaz paso de minutos de las famosas por los ‘photocalls’ no solo hay un gran trabajo de estilismo, sino también de cuidado de la piel en tratamientos pensados para potenciar el brillo y la hidratación.

Detrás de ese efecto radiante, el centro de referencia como Maribel Yébenes, con presencia en España y México, explica algunos de los protocolos específicos capaces de ofrecer resultados inmediatos, integrando tecnología avanzada y medicina regenerativa.

Efecto ‘glow’: un brillo de aspecto saludable.

Según Myriam Yébenes, directora ejecutiva de la firma y experta en medicina estética con más de 25 años de experiencia, “cuando se acercan grandes ocasiones, muchos pacientes y celebridades buscan un efecto `glow´ que ilumine el rostro y revitalice la piel”.

Las celebridades buscan un efecto `glow´ que ilumine el rostro y revitalice la piel, explican los expertos. En la imagen, Julia Roberts en la alfombra roja de la última entrega de los Globos de Oro. EFE/EPA/JILL CONNELLYEFE

Para conseguirlo, el equipo médico combina tratamientos de regeneración celular con técnicas de alta tecnología, diseñadas tanto para planes a largo plazo como para intervenciones rápidas, justo antes de un gran evento.

“La medicina regenerativa es la tendencia más fuerte de 2026, ya que, de forma eficaz y rápida, consigue estimular el colágeno y mejorar textura, firmeza y luminosidad desde la primera sesión”, añade Yébenes.

Este enfoque se complementa con exfoliaciones profesionales, hidratación profunda y activación de los músculos faciales, creando una base óptima sobre la que cualquier maquillaje se integra de forma natural.

Preparación estratégica para grandes eventos.

Los tratamientos efecto “flash" se integran en planes más amplios de cuidado de la piel. La preparación suele comenzar semanas antes con sesiones de bioestimulación, exfoliaciones y mantenimiento, intensificándose en los días previos a la alfombra roja.

La intervención final se realiza el mismo día o la víspera, garantizando luminosidad, hidratación y firmeza sin alterar la expresión ni requerir reposo. “La clave está en combinar protocolos médicos precisos con hábitos de cuidado diario. Solo así se consigue que la piel se vea naturalmente radiante en el momento justo”, explica Yébenes.

Este enfoque refleja la tendencia actual de la medicina estética: resultados visibles, discretos y personalizados, evitando la estandarización y priorizando la identidad de cada rostro.

Piel y belleza natural: la tendencia de 2026.

El auge de la medicina regenerativa y los tratamientos no invasivos responde a la necesidad de un resultado inmediato que respete la naturalidad. La piel se convierte en el principal elemento de la imagen pública y las técnicas avanzadas permiten que el rostro se vea fresco, descansado y equilibrado.

Además de las intervenciones puntuales, el éxito de la preparación cutánea depende de la constancia. La combinación de hábitos saludables, cosmética adaptada y revisiones periódicas potencia los efectos de los tratamientos, logrando que la piel mantenga luminosidad y elasticidad más allá de la alfombra roja.

Los expertos de Maribel Yébenes insisten en que el cuidado integral es la clave: tratamientos médicos, autocuidado y estilo de vida deben actuar de manera complementaria.

Con estos protocolos, las celebridades consiguen una piel que refleja bienestar y seguridad, capaz de resistir la exigencia de las cámaras y las luces. La piel se convierte así en un aliado estético, demostrando que la verdadera elegancia comienza con un rostro sano, equilibrado y naturalmente radiante.

Alternativas no invasivas, tratamientos al alza.

Entre los tratamientos más demandados destaca Glow Transformer, un protocolo no invasivo que utiliza ultrasonidos para estimular el colágeno y tensar la piel. Según el centro, “basta con entre dos y cuatro sesiones al año para notar una piel más jugosa, joven y firme”.

El tratamiento está diseñado para suavizar arrugas finas y redefinir zonas estratégicas como el contorno de ojos, los pómulos o el cuello. Su principal ventaja es la rapidez y la ausencia de dolor o tiempo de inactividad, lo que lo convierte en una elección habitual para prepararse para la alfombra roja.

La combinación de ultrasonidos y protocolos de regeneración permite lograr un efecto “lifting” natural, que realza la expresión sin alterar la identidad del rostro.

Otro de los procedimientos estrella es el láser colágeno, diseñado para estimular la producción natural de colágeno y mejorar la firmeza y densidad de la piel. Este tratamiento no invasivo permite que la dermis se vea más tersa y rejuvenecida desde la primera sesión, sin agujas ni tiempos de recuperación.

“La ventaja de este láser es que mejora la textura y luminosidad de la piel de forma inmediata, ofreciendo un rostro uniforme y saludable justo antes de un evento”, explican desde la clínica. Su aplicación se adapta a cada tipo de piel, logrando resultados visibles sin comprometer la expresión natural ni la comodidad del paciente.

María Muñoz Rivera.