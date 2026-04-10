Elizabeth González: El impulso que transforma la música urbana con Buburecords

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Elizabeth González, productora dominicana radicada en Estados Unidos, se ha consolidado como una de las figuras emergentes más influyentes de la industria musical urbana.

Como CEO de Buburecords, González aporta una visión estratégica y un firme compromiso con el desarrollo de nuevos talentos, así como con la consolidación de artistas ya establecidos.

A lo largo de su trayectoria, ha posicionado proyectos de artistas como F100, Yeiti Snow, Queen Acord, La Dinamita RD y Jey Fabián, aportando a cada iniciativa una dirección clara orientada al crecimiento dentro de un mercado competitivo y en constante evolución.

Además, González se desempeña como manager del productor Antony Singer, quien ha logrado éxitos trabajando con artistas como Rauw Alejandro, Ángel Dior, Sicocario, La Makulada y Rochy RD.

Actualmente, Antony Singer prepara el lanzamiento del EP Dembow del Bajo Mundo, con colaboraciones que incluyen a La Dinamita RD, Ángel Dior, El Siete, Jankobow, entre otros.

Bajo la dirección de González, Buburecords ha colaborado con productores reconocidos como Moncholo La Vainilla, Tolo Desaparece Lo, Tenzo DL, Malcom Produce, KM Polanco y Antony Singer, fortaleciendo su presencia en la escena urbana.

Con más de tres años de trayectoria, Buburecords continúa expandiendo su impacto, transformando cada proyecto en una oportunidad de éxito y proyección internacional.