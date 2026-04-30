Entérate cuándo salen a la venta las boletas de Karol G en República Dominicana

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Los fanáticos de Karol G ya tienen fecha para asegurar su entrada al esperado concierto de la artista en el país, pautado para el 19 de febrero de 2027 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La preventa exclusiva para clientes de Mastercard y Banreservas iniciará el 5 de mayo a las 11:00 de la mañana, con una duración de 24 horas o hasta agotar existencia, según informó el productor del evento, Gamal Haché, a través de sus redes sociales.

Mientras que la venta general estará disponible a partir del 6 de mayo a las 11:00 de la mañana, habilitada para todo método de pago.

Karol G

Las boletas podrán adquirirse a través de la plataforma oficial karolg.uepatickets.com, donde los usuarios deberán acceder para completar el proceso de compra.

El concierto forma parte de la nueva gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”, con la que la artista recorrerá múltiples ciudades en América y Europa, en lo que promete ser uno de los espectáculos más importantes del calendario musical de 2027.

La presentación en República Dominicana será producida por el empresario Gamal Haché, y se espera una alta demanda de boletas, tomando en cuenta el éxito de su pasada visita al país, donde reunió a más de 100 mil personas en dos noches consecutivas.