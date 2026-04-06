Enyi-K presenta 'Anoche Soñé': un merengue sinfónico que trasciende géneros

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Santo Domingo, R.D.— El pianista y compositor Enyi-K presenta una nueva versión de “Anoche Soñé”, obra del maestro Julio Alberto Hernández, concebida como un merengue sinfónico que trasciende la fusión superficial para adentrarse en un tratamiento formal y orquestal integral.

La propuesta parte de un proceso de reescritura musical en el que el material temático original es desarrollado a través de recursos propios del lenguaje sinfónico, incluyendo variación, contrastes dinámicos y una distribución estructurada entre las distintas secciones de la orquesta (cuerdas, maderas, metales y percusión).

“El objetivo no fue añadir elementos sinfónicos, sino reorganizar la obra desde una lógica orquestal, donde cada sección cumple una función específica dentro del discurso musical”, explica Enyi-K. “Se trabaja el desarrollo del tema, la tensión y la resolución, respetando al mismo tiempo la esencia rítmica del merengue”.

Uno de los principales retos del proyecto fue trasladar el carácter cíclico y energético del merengue a un formato de mayor amplitud formal. Para ello, se integran patrones tradicionales —como los de la tambora y la güira— dentro de una escritura orquestal que mantiene el impulso rítmico, al tiempo que introduce variaciones de textura, densidad y color tímbrico.

La obra también incorpora recursos como el contrapunto y el intercambio de motivos entre secciones instrumentales, generando un diálogo musical que va más allá del acompañamiento y permite una interacción activa entre la orquesta y las voces.

La producción cuenta con la participación del reconocido artista Carlos Alfredo Fatule, quien aporta un enfoque lírico desde la tesitura de tenor, y del intérprete Javish Victoria, cuya versatilidad conecta con la tradición popular. Ambas voces se integran dentro de la estructura orquestal como elementos del tejido musical, no solo como líneas solistas.

El resultado es una reinterpretación que busca posicionar el merengue dentro de un contexto sinfónico real, evidenciando su capacidad de desarrollo formal sin perder su identidad rítmica y cultural.

Más que una adaptación, esta versión de “Anoche Soñé” se plantea como una exploración sobre las posibilidades del merengue en formatos académicos contemporáneos, aportando al diálogo entre tradición y composición sinfónica en la música dominicana.

El lanzamiento oficial tendrá lugar el 11 de abril a las 12:00 de la medianoche., a través de las plataformas digitales.