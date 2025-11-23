Ephoro reinventa su espacio creativo y le da nueva vida a “Duele Verte”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Ephoro transforma su sala de ensayo y da nueva vida a “Duele Verte”.

Tras haber lanzado la canción en 2023, la banda dominicana de rock presenta en 2025 el videoclip oficial de “Duele Verte”, una pieza audiovisual grabada en el mismo lugar donde el grupo se reconecta con su esencia: la sala de ensayo de SoundCheck Studio.

Lejos de los artificios y las grandes producciones, este video busca capturar la vulnerabilidad real detrás de la canción. “Queríamos que se sintiera como si el espectador estuviera dentro de nuestro espacio, viendo y sintiendo lo que ocurre cuando tocamos algo que realmente nos duele”, explica la banda.

La dirección audiovisual estuvo a cargo de Félix Leites, quien apostó por una estética simple pero emocionalmente intensa, resaltando los contrastes de luces y sombras que acompañan el sonido crudo y melancólico del grupo. La producción del video fue realizada, una vez más, por PosiciónateRD.

“Duele Verte” es una de las canciones más introspectivas del repertorio de Ephoro, y este video le da una nueva dimensión visual a su mensaje: la aceptación del dolor como parte inevitable del crecimiento emocional.

El videoclip estará disponible el 21 de noviembre, a las 9:00 p. m. (hora dominicana), en el canal oficial de YouTube de la banda.

EPHORO continúa reafirmando su lugar como una de las propuestas más sólidas del rock dominicano contemporáneo, combinando autenticidad, emoción y potencia sonora.