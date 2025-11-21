Eros Ramazzotti estrena “Una Historia Importante

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El icono de la música italiana Eros Ramazzoti presenta su esperado nuevo álbum Una Vida Interminable, ya disponible en todas las plataformas digitales y medios en general.

Eros Ramazzotti inicia un nuevo capítulo de su extraordinaria carrera, con una inolvidable interpretación de Una storia importante en el Festival di Sanremo con el lanzamiento mundial de su nuevo álbum Una Historia Importante. La nueva propuesta musical, reúne colaboraciones con artistas de la talla de Alicia Keys, Andrea Bocelli, Carin Leon, Elisa, Giorgia, Jovanotti, Kany Garcia, Lali, Max Pezzali, y Ultimo, quienes aportan su identidad sonora y energía creativa, dando como resultado una producción diversa, sofisticada y profundamente humana.

Una Vida Interminable combina la esencia clásica de Eros Ramazotti-baladas intensas, melodías profundas y letras cargadas de emoción con nuevos matices contemporáneos que amplían su sonido y manteniendo su autenticidad.

El lanzamiento, viene acompañado con el estreno de su nuevo sencillo “La Aurora” (en español e italiano) junto a Alicia Keys, la 17 veces ganadora de los GRAMMY® Awards, cantautora, música, productora, fundadora de Keys Soulcare, autora bestseller del New York Times, productora cinematográfica/televisiva y teatral de Broadway, empresaria y una voz poderosa en el mundo del activismo. En esta nueva versión producida por Keys, las voces de los dos artistas se fusionan en un diálogo auténtico, capaz de dar a una de las canciones más preciadas e íntimas del repertorio de Ramazzotti una nueva luz.

Para la producción de este nuevo proyecto que fusiona pasado, presente y futuro en un único sonido, Eros elige volver a colaborar con CanovA, combinando 15 canciones inéditas con algunos de los éxitos más icónicos de su carrera, re-imaginadas en nuevas versiones con grandes artistas internacionales e italianos.

Entre los temas inéditos del álbum se encuentran “Fiesta”, “Mañana”, “Solo junto a ti”, “Estúpidas palabras románticas”, “5 segundos” y el primer sencillo “Mi día preferido” – compuesto por Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano y producido por CanovA - con el que Eros logró el récord absoluto de ser el primer artista de 2025 en alcanzar directamente el #1 de EarOne Airplay en la semana de su lanzamiento. Otra nueva canción ya se ha cantado en vivo: “Buona stella”, escrita con Elisa (producida por Elisa, Marz, Zef, Will Medini), dúo presentado en estreno mundial durante las dos noches con entradas agotadas del World Tour Gala Première en el Ziggo Dome de Ámsterdam.

El álbum, se enriquece con colaboraciones internacionales: en “Otra como tú”, donde Eros hace un dueto con el artista símbolo de la música mexicana contemporánea Carín León, una de las voces más importantes del panorama latino, ganador de cuatro Latin GRAMMY®, quien produce la canción renovando su encanto y dándole nueva intensidad.

“Fuego en el fuego” se transforma en una explosión de ritmo de alcance internacional gracias a la colaboración con Lali, cantante y actriz entre las más populares y reconocidas de América Latina. En 2023 fue la primera artista femenina argentina en llenar el Estadio Vélez con más de 50,000 personas y con su gira mundial reunió a más de medio millón de espectadores en varios países.

En el álbum en español, Una emoción para siempre cobra nueva vida gracias a la cantautora puertorriqueña Kany García, ícono del pop latino y siete veces ganadora de los Latin GRAMMY®, conocida por su narrativa poderosa y sus letras emotivas.

En la versión italiana del disco, en cambio, Un’emozione per sempre se transforma en un diálogo entre dos generaciones de la canción italiana junto a Ultimo, mientras que en “Cuanto amor me das” Eros Ramazzotti vuelve a cantar con Giorgia, una sesión espontánea en el estudio del amigo de siempre Andrea Bocelli dio lugar a una emotiva versión de “Si bastasen un par de canciones”.

Después del gran éxito del World Tour Gala Première con 30,000 espectadores en Ámsterdam, UNA HISTORIA IMPORTANTE WORLD TOUR, comenzará en Paris y recorrerá múltiples ciudades de Europa, Norteamérica-Canadá y Latinoamérica a partir del próximo 6 de junio del 2026.

TRACKLIST - UNA HISTORIA IMPORTANTE

1. Mi día preferido

2. La aurora feat. Alicia Keys

3. Una emoción para siempre feat. Kany García

4. Si bastasen un par de canciones feat. Andrea Bocelli

5. Fuego en el fuego feat. Lali

6. Otra como tù feat. Carín León

7. Mañana

8. Fiesta

9. La aventura feat. Jovanotti

10. Cuanto amor me das feat. Giorgia

11. Solo Junto a ti

12. Estúpidas palabras románticas

13. 5 segundos

14. Buona stella feat. Elisa

15. Come nei film feat. Max Pezzali

UNA HISTORIA IMPORTANTE

WORLD TOUR

CALENDARIO USA

22 Octubre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre

24 Octubre 2026 – New York, The Theater At Madison Square Garden

28 Octubre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre

31 Octubre 2026 – Miami, Kaseya Center

4 Noviembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre

7 Noviembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater