El fenómeno ‘Se dejó del novio’: Ezzy R revela sus próximos pasos

El cantante urbano Ezzy R celebra el éxito de su más reciente sencillo “Se dejó del novio”, que en apenas cuatro semanas supera los 13 millones de reproducciones en YouTube.

La canción, escrita por el propio artista y con la producción de Leo RD, se ha convertido en un fenómeno dentro de la escena urbana, destacándose por su estilo comercial y pegajoso.

“A sinceridad no esperaba que conectara tan rápido con el público, pero creo que lo que la hace especial es que es una canción hecha con buena fe”, confesó Ezzy R con entusiasmo.

El urbano resaltó que la reacción del público ha sido “excelente”, tanto en la calle como en las redes sociales, y que además del impacto en YouTube, y la radio, el tema también se mueve con fuerza en plataformas digitales como Spotify y Apple Music.

El videoclip oficial fue producido por Peny Film, aportando una creatividad visual que ha contribuido al crecimiento del tema en redes.

Como parte de su proyección internacional, Ezzy R reveló que recientemente grabó dos nuevos sencillos con figuras femeninas de alto perfil en la música urbana criolla: uno junto a Yailin La Más Viral y otro con la irreverente Tokisha, colaboraciones que prometen sacudir la escena y consolidar su posicionamiento en el mercado latino.

Además, el artista se prepara para su próxima gira por Estados Unidos y Europa, marcando una nueva etapa en su carrera.

Aunque “Se dejó del novio” es un proyecto que no forma parte de un álbum o EP, el cantante adelantó que lo que viene en los próximos meses será “mucha música y colaboraciones”.

Actualmente trabaja bajo el manejo de Adonis Pakete Record, desde donde proyecta seguir expandiendo su propuesta artística a nivel internacional.

Con humildad y agradecimiento, Ezzy R envió un mensaje a quienes lo apoyan: “Mis fanáticos son mis ganas de seguir adelante”.