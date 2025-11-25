Francisco Céspedes ofrece un concierto íntimo y emotivo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cantautor cubano-mexicano Francisco Céspedes protagonizó el sábado un concierto memorable en Lungomare Bar & Lounge, en la segunda función de su “Tour de Bares” en República Dominicana, con una presentación íntima y profundamente emocional que se extendió durante 2 horas y 10 minutos.

Desde los primeros acordes, los asistentes se unieron al cantante para corear cada una de sus canciones.

Céspedes, acompañado de cuatro músicos, creó un ambiente vibrante y cercano frente al mar, logrando que el público sintiera cada nota como parte de una experiencia compartida.

Al escenario también subió el cantautor Pablo García quien acompañó a Céspedes, logrando una conexión con el público.

Con una voz llena de matices y una interpretación apasionada, Céspedes ofreció versiones profundamente sentidas de sus temas más emblemáticos, logrando que el público no dejara de acompañarlo en ningún momento.

El artista recorrió las canciones que han marcado su carrera y generaciones: “Vida loca”, “Dónde está la vida”, “Pensar en ti”, “Hablo de ti”, entre otros clásicos que lo han convertido en un referente del bolero contemporáneo y del romanticismo latino. Cada interpretación fue recibida con ovaciones prolongadas y un coro colectivo que demostró la vigencia y el peso emocional de su música.

La producción del concierto creó un ambiente elegante e íntimo, ideal para quienes disfrutan del bolero, la balada, el jazz suave y los matices caribeños que distinguen su estilo musical.

Tras esta actuación, Francisco Céspedes continuará su serie de presentaciones íntimas en el país, en una producción que une la experiencia y el talento de gestores como Pablo García (Mariposas de Acero), Frandy Sax (FSX Events) y José Rosado.