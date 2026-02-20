Gabi Desangles lista para brillar en el Backstage Live Stream de Premio Lo Nuestro

Publicado por HOY DIGITAL Creado: Actualizado:

La comunicadora dominicana Gabi Desangles se encuentra lista y emocionada para asumir este jueves 19 de febrero su participación en el Backstage Live Stream de Premio Lo Nuestro 2026, una cobertura especial producida junto a Santiago Matías, bajo el sello Alofoke Media Group y para la cadena Univision.

Desde el día de ayer, Desangles inició una intensa jornada de más de ocho horas de trabajo continuo junto a sus compañeros de transmisión, afinando cada detalle de la cobertura digital que llevará al público todo lo que no se ve en la gala televisada: entrevistas exclusivas, momentos detrás de cámaras y la energía real que se vive en esta gran celebración del talento latino. Hoy jueves, ese esfuerzo rinde sus frutos con una transmisión dinámica, cercana y cargada de contenido de alto impacto.

Gabi comparte este rol con figuras como Pollito Tropical, Marko y otros talentos, consolidando un equipo diverso y potente que representa el sabor caribeño y la autenticidad latina ante millones de espectadores.

Gabi Desangles

Uno de los aspectos más comentados de su participación ha sido su imagen. Para la jornada previa y lo que se verá esta noche en Premio Lo Nuestro, la comunicadora confió su estilismo a un destacado equipo dominicano encabezado por Suzelle Taveras, Pout DR, Jozuary J, Brian Makeup y OM Caribbean Jewelry, logrando looks que refuerzan su identidad, elegancia y orgullo dominicano.

Visiblemente agradecida y emocionada, Gabi Desangles ha manifestado su felicidad por este nuevo reto profesional, destacando que este proyecto no solo representa un crecimiento personal, sino también un paso importante para la visibilidad de la comunicación dominicana y el posicionamiento de la mujer dominicana en escenarios internacionales de alto nivel.

Con sello dominicano, pasión y profesionalismo, Desangles se consolida como una de las figuras claves de la cobertura digital de Premio Lo Nuestro 2026, llevando al público la experiencia completa de una de las noches más importantes de la música latina.