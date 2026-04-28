Gaphriel y Ryan Milo presentan su propuesta romántica: 'Hacerte Ver (Me Encantas Tú)'

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cantante venezolano radicado en el país, Gaphriel, une su talento con el puertorriqueño Ryan Milo para presentar “Hacerte Ver (Me Encantas Tú)”, un sencillo que fusiona la esencia del merengue con la frescura del Latin pop, dando como resultado una propuesta romántica, moderna y con proyección internacional.

Más que un simple tema tropical, la canción representa la apuesta de dos artistas extranjeros por los ritmos que nacen en República Dominicana, llevándolos a un terreno más global sin perder su identidad. En esta ocasión, el merengue funciona como base rítmica, mientras el enfoque pop le aporta un sonido actual y accesible para audiencias diversas.

“Hacerte Ver (Me Encantas Tú)” destaca por su vibra emocional y positiva, construyendo una narrativa cercana sobre la admiración y el encanto hacia esa persona especial. Su melodía pegajosa y su energía bailable la convierten en una canción que conecta desde la primera escucha, equilibrando lo romántico con lo contagioso.

La colaboración entre Gaphriel y Ryan Milo no solo une dos culturas (Venezuela y Puerto Rico) sino que también refuerza una tendencia creciente: artistas internacionales mirando hacia los sonidos dominicanos como punto de partida para propuestas con alcance global.

Ambos cantantes se encuentran en constante desarrollo de sus carreras artísticas; en el caso de Gaphriel, se encuentra preparando su próximo EP donde estará realizando un viaje musical colaborativo que sorprenderá a toda su fanaticada y Ryan Milo afina los últimos detalles para el lanzamiento de su segundo álbum de estudio.

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, junto a su videoclip oficial en YouTube.