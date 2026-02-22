Grupo Niche canta tantos éxitos que el público se quedó hasta el final

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La calidad musical, vocal y hasta la coreografía del Grupo Niche, impactó en un público cabalmente feliz, quienes no dejaron de interpretar ninguno de los éxitos interpretado por esta agrupación, en un Teatro La Fiesta del hotel Jaragua totalmente lleno de público, que se quedó hasta la última canción.

Alrededor de las paredes se veía mucha gente de pie, otros tratando de acercarse a la tarima para hacer fotos, videos y hasta selfies con los integrantes del frente de la orquesta.

Iniciaron el los éxitos Prueba de fuego, eres, Romance 1 y Ana Milé, este último hizo poner de pie a la mayoría de los asistentes y a corearlo casi por completo.

Vestidos de crema, desde el director, hasta músicos y cantantes, esta banda inició en República Dominicana su gira “Niche disco Tour” y qué bien le fue la apertura de la misma.

La gira marca una nueva etapa en la trayectoria de la agrupación, creada por el músico y productor Jairo Varela, y cuenta con la participación de los cantantes Alejandro Íñigo, Fito Echeverría, Álex Torres y Luis Araque, quienes han asumido la interpretación del repertorio con mucha calidad, en el período más reciente reciente de la orquesta.

Michel, el salsero dominicano tuvo una breve participación durante el concierto.

Grupo Niche

Otros palos musicales



Antes de continuar cantando, los cantando, Alejandro Íñigo, Fito Echeverría, Álex Torres y Luis Araque, dieron las gracias al público dominicano por siempre aceptar su música y expresaron su pesar por la muerte de el salsero boricua Willie Colón, fallecido el sábado 21 de febrero

El concierto, que inició a las 12:30 de la madrugada, continuó con canciones como Algo que se queda, Nuestro Sueño, Cómo podré disimular, Sin sentimientos, Gotas de lluvias y La cárcel, canciones que llenaron de alegría a los asistentes, que aprovecharon cualquier espacio libre para poder dar unos pasitos de bailes con sus parejas.

Luego de dos horas de concierto, la agrupación colombiana se despidió con los éxitos, Se pareció tanto, Medley 3, Mi hijo y yo, Un día después, Buenaventura y caney, Cali Pachanguero.

Obviamente que la gente quería más y a caros pedían otro, otro, otro y luego de varios minutos, las luces se encendieron y los cantantes volvieron a escena con las dos últimas canciones: Mujer de novela y Atrevida, dejando un sabor dulce entre los asistentes.

Otros artistas



El opening estuvo a cargo del Dj Sazotiando con Efre, un estilo de dj diferente, donde cuatro músicos le acompañan tocando diferentes instrumentos de percusión, haciendo el show más animado, debido a que se le nota más vida a su participación.

La otra agrupación que participó fue el joven salsero venezolano Jhon Salgado, quien tuvo una participación de 45 minutos en escena, quien hizo los temas Fabricando Fantasías, La mejor versión de mí, Bastaría, Salsacústico, y un homenaje a Willie Colón, entre otros temas.

La actividad, producida por Valenzuela Productions, del empresario artístico Amable Valenzuela, estuvo como animadores al locutor Jay Capellán y la joven Yamely Gómez.