Harry Styles regresa con iKiss All the Time. Disco, Occasionally/i, su primer álbum en cuatro años

Hoy, la superestrella mundial ganadora del GRAMMY®, Harry Styles, lanzó su esperado nuevo álbum, KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY., a través de Erskine/Columbia Records.

El álbum incluye el video musical de "American Girls", dirigido por el ganador del GRAMMY®, James Mackel. MÍRALO AQUÍ.

KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. es el cuarto álbum de estudio de Harry Styles y su primer lanzamiento musical desde su álbum rompe récords de 2022, Harry's House, que se llevó el premio al Álbum del Año en los Premios Grammy de 2023.

El nuevo álbum de 12 canciones fue compuesto por Harry y con la producción ejecutiva de Kid Harpoon, e incluye el sencillo número 1 "Aperture". Consulta la lista completa de canciones a continuación.

Para celebrar el lanzamiento del álbum, Netflix ofrece a los fans la primera presentación en vivo del nuevo álbum el domingo 8 de marzo a las 19:00 GMT.

Sintoniza para ver el espectáculo que ofreció el viernes 6 de marzo en Manchester, Inglaterra, en su totalidad a nivel mundial.

Harry también ha lanzado tiendas temporales KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. en todo el mundo, en colaboración con American Express, con 16 locales ubicados en Ámsterdam, Atlanta, Berlín, Chicago, Houston, Londres, Los Ángeles, Miami, Nueva York, París, Phoenix, Roma, Seattle, Sídney, Tokio y Toronto. Estas tiendas temporales ofrecen a los fans la oportunidad de experimentar y celebrar el nuevo álbum de Harry, KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY., junto con activaciones especiales y diseños de mercancía únicos.

El próximo sábado, Harry regresará a Saturday Night Live de NBC como presentador e invitado musical por segunda vez, el 14 de marzo. Hará su esperado regreso a la escena internacional con una residencia en siete ciudades en 2026.

Promovido por Live Nation, Together, Together incluirá 67 paradas repartidas en Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney de mayo a diciembre.

Entre sus actuaciones más destacadas se incluyen 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York y seis noches en el estadio de Wembley.

Entre los invitados especiales se encuentran Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé y Skye Newman en fechas seleccionadas.

Visita www.hstyles.co.uk/tour para ver la lista completa de fechas y más información.

KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.

LISTA DE CANCIONES

1. Aperture

Música y letra: Harry Styles y Kid Harpoon

Producción: Kid Harpoon

2. American Girls

Música y letra: Harry Styles, Kid Harpoon, Tyler Johnson

Producción: Kid Harpoon y Tyler Johnson

3. Ready, Steady, Go!

Música y letra: Harry Styles, Kid Harpoon, Tyler Johnson

Producción: Kid Harpoon, Producción adicional: Tyler Johnson

4. Are You Listening Yet?

Música y letra: Harry Styles, Kid Harpoon, Tyler Johnson

Producción: Kid Harpoon y Tyler Johnson

5. Taste Back

Música y letra: Harry Styles, Kid Harpoon y Tyler Johnson

Producción: Kid Harpoon, Adicional: Tyler Johnson

6. The Waiting Game

Música y letra: Harry Styles, Kid Harpoon, Tyler Johnson

Producción: Kid Harpoon y Tyler Johnson

7. Season 2 Weight Loss

Música y letra: Harry Styles, Kid Harpoon y Tyler Johnson

Producción: Kid Harpoon

8. Coming Up Roses

Música y letra: Harry Styles

Producción: Kid Harpoon

9. Pop

Música y letra: Harry Styles, Kid Harpoon y Tyler Johnson

Producción: Kid Harpoon y Tyler Johnson

10. Dance No More

Música y letra: Harry Styles y Kid Harpoon

Producida por: Kid Harpoon

11. Paint By Numbers

Música y letra: Harry Styles, Kid Harpoon, Tyler Johnson

Producida por: Kid Harpoon y Tyler Johnson

12. Carla’s Song

Música y letra: Harry Styles y Kid Harpoon

Producida por: Kid Harpoon