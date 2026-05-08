Los Hermanos Rosario presentan “Dominicana”, un emotivo homenaje a la patria

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La icónica agrupación dominicana Los Hermanos Rosario presenta este miércoles 6 de mayo su más reciente tema titulado “Dominicana”, un emotivo merengue dedicado a exaltar la hermosura de nuestra nación.

La canción, escrita por Rafa Rosario, producida por Moisés Sánchez y acompañada de una pieza audiovisual dirigida por Christopher R. Ureña, nace como una deuda emocional de la agrupación con su tierra natal. Bajo la distribución de La Oreja Media Group, este lanzamiento muestra el compromiso del grupo con su identidad y legado musical.

“Dominicana” es un canto que celebra la belleza, la alegría, la música y el espíritu del pueblo dominicano. A través de su contagioso ritmo y letras cargadas de sentimiento, el tema transmite un mensaje de amor profundo por Quisqueya, destacando esos elementos que la hacen única: sus playas, su gente y su inconfundible sabor.

“Desde hace mucho tiempo teníamos el deseo de hacer una canción dedicada a nuestra patria. Era una tarea pendiente que constantemente nos acompañaba. Nosotros, que tenemos el privilegio de haber nacido en esta tierra bendecida por Dios, y de recibir el cariño de nuestra gente, sentíamos la responsabilidad de incluir en nuestro repertorio un tema dedicado a nuestra amada Quisqueya. Así nace ‘Dominicana’, un canto que brota desde lo más profundo de nuestro ser y que busca exaltar la belleza y la alegría de nuestra gente, nuestros paisajes, nuestra música y nuestro sabor. Todo eso que provoca que el mundo diga: Dominicana es puro corazón, y en cada rincón, suena una canción.” - Los Hermanos Rosario.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip que afianza visualmente este mensaje, mostrando imágenes que conectan con lo nuestro, en una propuesta que promete tocar fibras tanto en el público local como en la diáspora dominicana.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Los Hermanos Rosario continúan innovando sin perder la esencia que los ha convertido en referentes del merengue, apostando en esta ocasión por una obra que trasciende lo musical para convertirse en un himno de amor a la República Dominicana.