La Insuperable y Michael Flores cantan al amor y al desamor en “Emoji”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La veterana artista urbana La Insuperable, nominada también a Artista Urbano del Año en los Premios Soberano, sorprendió este sábado, Día de San Valentín, con un nuevo lanzamiento en el que une su voz a Michael Flores en su más reciente sencillo titulado “Emoji”.

La colaboración, que sale bajo el sello Alofoke Music Sounds, consolida una propuesta sonora que apuesta por la versatilidad, la evolución artística y la conexión con nuevas audiencias.

El lanzamiento marca un nuevo momento dentro de la carrera de La Insuperable, quien continúa explorando distintas facetas musicales sin perder la esencia que la ha convertido en una de las figuras femeninas más influyentes de la música urbana dominicana.

En esta ocasión, la intérprete se une al talentoso Michael Flores en un tema que fusiona melodías contemporáneas con una lírica que navega entre el amor y el desamor.

La canción fue producida por JS Produce, con composición a cargo de ambos intérpretes, y cuenta con un audiovisual dirigido y producido por Peluca Films, reforzando el alto estándar dentro de la escena urbana actual.

La Insuperable y Michael Flores

La colaboración, respaldada por Alofoke Music Sounds, representa además una alianza estratégica entre ambos artistas, quienes formaron parte de la Casa de Alofoke 2, y apuestan por el crecimiento sostenido de la industria musical local, y el legado de Santiago Matias promoviendo contenidos de calidad que fortalecen la proyección del talento dominicano dentro y fuera del país.

Actualmente, La Insuperable se prepara para dar inicio a su próxima gira por Europa y, posteriormente, en Estados Unidos.

El tema “Emoji” ya está disponible en todas las plataformas digitales