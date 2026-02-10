Jandy Ventura le canta al amor verdadero con nuevo tema “Eres Tú”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El merenguero Jandy Ventura presenta su nuevo sencillo “Eres Tú”, una canción que marca un momento íntimo y profundo en su propuesta musical, apostando por una lírica cargada de emoción, fe y esperanza.

“Eres Tú” narra la historia de un corazón que ha atravesado amores fallidos y promesas vacías, hasta que, de manera inesperada, aparece una persona capaz de transformar su mundo por completo. Sin buscarla, esa presencia trae paz, sentido y fe, convirtiendo el amor antes una ilusión en una realidad sólida y esperanzadora.

La canción se construye sobre metáforas suaves pero intensas: el caos que se vuelve paraíso, el dolor que se transforma en música y una conexión tan profunda que roza lo divino.

Es una declaración de amor total, que trasciende lo romántico para tocar lo espiritual y existencial, con la intensidad poética que distingue a las grandes canciones de amor.

Bajo su autoría, Jandy reafirma su sensibilidad como compositor. Los arreglos musicales estuvieron a cargo de Julio César Feliz y Kadmiel Acosta, logrando una sonoridad elegante y emotiva.

El videoclip grabado en Jarabacoa, un entorno que aportó serenidad y misticismo al proceso creativo, fue producido por Kingdiove y cuenta con la participación especial de Yamel Ros, esposa del merenguero, aportando una carga auténtica y real a la historia visual que acompaña la canción.

“Eres Tú” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y en las principales estaciones radiales del país, consolidándose como una propuesta que conecta con el público desde la emoción, la fe y el amor genuino.