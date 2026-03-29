Joe Veras reconecta con su esencia en 'Por pensar en ti': una nueva bachata que enamora

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La estrella de la bachata Joe Veras reconecta con sus raíces musicales y vuelve a enamorar al público con su más reciente sencillo “Por pensar en ti”, una propuesta cargada de esencia y profundo sentimiento.

La canción, escrita por Rafael Alejandro Sosa Cruz y José María Veras Batista, apuesta por una bachata auténtica que resalta la identidad artística del intérprete y su conexión con el género.

El videoclip, de altísima calidad, cuenta con la dirección de Rigoberto Genao y la producción de ESK Fama Films, aportando una propuesta visual que realza la sensibilidad y el carácter romántico del tema.

Este sencillo forma parte del álbum Cuando Se Acaba el Amor, consolidando una etapa significativa en la trayectoria del artista, quien continúa cautivando al público con su estilo inconfundible.