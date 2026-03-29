Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Música

 Cuando Se Acaba el Amor

Joe Veras reconecta con su esencia en 'Por pensar en ti': una nueva bachata que enamora

La canción, escrita por Rafael Alejandro Sosa Cruz y José María Veras Batista.

Joe Veras

Joe Veras

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

En:

 La estrella de la bachata Joe Veras reconecta con sus raíces musicales y vuelve a enamorar al público con su más reciente sencillo “Por pensar en ti”, una propuesta cargada de esencia y profundo sentimiento.

La canción, escrita por Rafael Alejandro Sosa Cruz y José María Veras Batista, apuesta por una bachata auténtica que resalta la identidad artística del intérprete y su conexión con el género.

El videoclip, de altísima calidad, cuenta con la dirección de Rigoberto Genao y la producción de ESK Fama Films, aportando una propuesta visual que realza la sensibilidad y el carácter romántico del tema.

Este sencillo forma parte del álbum Cuando Se Acaba el Amor, consolidando una etapa significativa en la trayectoria del artista, quien continúa cautivando al público con su estilo inconfundible.

Video promocional Por pensar en ti

Video promocional Por pensar en ti

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking