Laura Pausini se presentará este domingo; detalles que debes saber

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La tarde del domingo trae consigo el segundo hito del fin de semana: el regreso de Laura Pausini a los escenarios dominicanos, luego de su última visita registrada en 2012 con el “Inédito World Tour”.

El escenario escogido será el óvalo de la Feria Ganadera, donde desplegará el “Yo Canto World Tour” y un setlist que equilibra clásicos, versiones renovadas y homenajes musicales.

La producción local del evento está a cargo de SD Concerts, mientras que las boletas fueron comercializadas a través de la plataforma Tuboleta.

Laura Pausini

Informaciones importantes que debes saber:

Los asistentes deben tomar en cuenta que el espectáculo está pautado para iniciar a las 8:00 de la noche y se recomienda llegar temprano para evitar congestionamientos en los accesos al recinto.

Entre los elementos prohibidos dentro del recinto se encuentran el ingreso de cigarrillos, sombrillas, cualquier tipo de alimento o bebida, cámaras profesionales, armas y objetos cortopunzantes.

Se exhorta al público a colaborar con las disposiciones de seguridad establecidas y recordó que todas las pertenencias estarán sujetas a revisión al momento de entrar.

Con una carrera que supera los 30 años, Laura Pausini ha vendido millones de discos en todo el mundo, conquistando al público con canciones emblemáticas como La soledad, Víveme, Se fue, En cambio no y Entre tú y mil mares. Ganadora de Grammy, Latin Grammy y Globo de Oro, la artista es reconocida por su poderosa voz, sensibilidad interpretativa y su extraordinaria capacidad de conectar con audiencias de todas las generaciones.

Este concierto en Santo Domingo representa una cita imperdible para los amantes de la buena música y para todos los seguidores que han esperado su regreso por años.