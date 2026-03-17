lLos artistas que podrían ganar su primer Premio Soberano

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Los Premios Soberano 2026, que se celebrarán el próximo martes 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, podrían marcar la primera victoria para varios artistas dominicanos que han sido nominados por primera vez. Entre ellos destacan figuras emergentes de la música urbana, el cine y el teatro, quienes buscan consolidar su trayectoria con el máximo galardón del arte nacional.

Artistas populares en busca de su primer Soberano

La Perversa

En el renglón Popular, nombres como Dalvin La Melodía, La Perversa, Crazy Design y Shadow Blow figuran entre los nominados. Estos intérpretes de música urbana han ganado notoriedad en los últimos años y ahora aspiran a obtener su primera estatuilla. También aparecen Donaty y Mar Solís, quienes han sido reconocidos por su impacto en la escena musical reciente.

Donaty

Teatro y cine con nuevas figuras

En el renglón Teatro, actores como Dimitri Rivera (por Liborio) y Francis Cruz (por Ahora que vuelvo, Ton) podrían alzarse con su primer Soberano. En el cine, la lista incluye producciones y talentos que han sido nominados por primera vez, reflejando el crecimiento de la industria cinematográfica dominicana.

Clásico y comunicación

En el renglón Clásico, artistas como Jonathan Castillo y Daymé del Toro han sido nominados por sus interpretaciones en danza y música, lo que les abre la posibilidad de recibir por primera vez el reconocimiento de Acroarte. En Comunicación, jóvenes presentadores y figuras emergentes también figuran en las nominaciones, lo que amplía el espectro de posibles debutantes en la premiación.

Los Premios Soberano, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), cumplen 41 ediciones reconociendo lo mejor del arte y la comunicación en República Dominicana. Este año, la gala será conducida por Georgina Duluc e Irving Alberti, y contará con presentaciones de artistas internacionales como Jerry Rivera, Fonseca y Elvis Crespo, junto a figuras dominicanas como Milly Quezada y Toño Rosario.