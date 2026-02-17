YOHAN debuta con 'Loco': una bachata que fusiona sensibilidad y modernidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

YOHAN presenta “Loco”, primer sencillo de su álbum debut, una nueva bachata con fusión latina cargada de la sensibilidad que solo el joven cantautor sabe entregar, se alinea con la escena contemporánea tropical internacional, y muestra a un artista maduro con una propuesta definida, reflejo de un recorrido orgánico y honesto que lo trae hasta este importante momento de su carrera, bajo el sello La Oreja Media Group.

“Loco” se estrenó el 13 de febrero, acompañado de un audiovisual dirigido por Chrisign Media que emana color, mostrando la nueva imagen del artista en sets llenos de magia. El tema forma parte de un álbum compuesto por nueve canciones originales, con la colaboración de importantes compositores —algunos ganadores del Grammy—, cuyo lanzamiento completo está previsto para agosto de este mismo año.

YOHAN

“Esta etapa la estoy disfrutando muchísimo. Desde el campamento de composición junto a grandes de la música, pasando por el proceso de producción, fotografía, video, estrategias y el trabajo diario. Todo esto es lo que quiero lograr, cuento con un equipo que me respalda y considero que esto es una bendición. Estoy enfocado en este proyecto, que ahora mismo es lo más importante para mí”, expresó YOHAN emocionado.

El sencillo cuenta con la participación especial de Janina Rosado, pianista de Juan Luis Guerra; fue producido y escrito por Robinson Hernández junto a Yohana y Luchy. La grabación se realizó en Point Studios RD, con mezcla a cargo de Guillermo (Polo) Parra. La mezcla final del álbum se completó en Wildtone Studios, utilizando tecnología Dolby Atmos, elevando el estándar sonoro del proyecto para las plataformas digitales.

A pocos días de su estreno “Loco” se encuentra sonando en las radios del país y alcanzando posiciones importantes en los Charts de Bachata, reportado vía Monitor Latino.

CRÉDITOS – “LOCO”

Letra: YOHAN, Robinson Hernández, Luchy

Producción: Robinson Hernández

Mezcla: Polo Parra

Masterización y Dolby Atmos: Wildtone Studios

Músicos

Piano (Chachachá): Janina Rosado

Bajo: Isaías Leclerc

Bongo: Mario Guzmán (Cholo)

Güira: Livander Feliz

Percusión (timbal, conga, güiro): Otoniel Nicolás

Trompeta: Pedro Liberato (Pilo)

Sax tenor: Sandy Gabriel

Trombón: José Flete

Coros: Henry García, Cynthia Brens, Eliana Berretta y YOHAN Amparo