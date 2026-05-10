Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores al anunciar que será padre por segunda vez. La noticia fue compartida con emoción en sus redes sociales, donde el artista expresó la felicidad que vive junto a su pareja y su familia en esta nueva etapa.

El intérprete de “Hawái” ya había celebrado la llegada de su primera hija en 2024, experiencia que describió como transformadora y que lo acercó aún más a su faceta personal y familiar.

Maluma comparte con sus fans la noticia de su segundo bebé

El artista, que se encuentra preparando nuevos proyectos musicales y giras internacionales, aseguró que este segundo hijo representa un regalo de Dios y una motivación adicional para seguir creciendo tanto en lo personal como en lo profesional.