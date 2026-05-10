La cigüeña
Maluma comparte con sus fans la noticia de su segundo bebé
El intérprete de “Hawái” ya había celebrado la llegada de su primera hija en 2024, experiencia que describió como transformadora y que lo acercó aún más a su faceta personal y familiar
El cantante colombiano Maluma sorprendió a sus seguidores al anunciar que será padre por segunda vez. La noticia fue compartida con emoción en sus redes sociales, donde el artista expresó la felicidad que vive junto a su pareja y su familia en esta nueva etapa.
El intérprete de “Hawái” ya había celebrado la llegada de su primera hija en 2024, experiencia que describió como transformadora y que lo acercó aún más a su faceta personal y familiar.
El artista, que se encuentra preparando nuevos proyectos musicales y giras internacionales, aseguró que este segundo hijo representa un regalo de Dios y una motivación adicional para seguir creciendo tanto en lo personal como en lo profesional.