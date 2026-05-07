Mark B presenta “Imagina”, su nueva bachata

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El artista urbano Mark B continúa diversificando su propuesta musical con el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado “Imagina”, una bachata que fusiona lo romántico con un concepto urbano y un sonido de corte internacional.

El tema cuenta con la producción de Abelito en la guitarra, aportando una esencia auténtica al género, mientras que las letras estuvieron a cargo de Dímelo Cupido, logrando una narrativa emocional que conecta con el público desde la primera escucha.

“Imagina” representa una nueva etapa en la carrera de Mark B, quien apuesta firmemente a la calidad musical y a la internacionalización de su propuesta artística.

Esta visión ya comienza a rendir frutos, pues el sencillo ha sido recibido con gran aceptación en el mercado europeo, consolidando su alcance más allá del público latino.

Mark B

En los últimos años, Mark B ha mantenido una presencia constante en la escena urbana, destacándose por su versatilidad y por encadenar lanzamientos que conectan con diferentes audiencias, respaldados por una sólida base de seguidores en plataformas digitales, donde acumula una comunidad de gran alcance.

Su capacidad de reinventarse y explorar nuevos sonidos lo ha posicionado como uno de los exponentes dominicanos con mayor proyección, manteniendo una agenda activa y una evolución artística alineada con las tendencias globales.

Con este lanzamiento, Mark B reafirma su compromiso de seguir elevando la música dominicana en escenarios internacionales, apostando a propuestas frescas sin perder su esencia urbana.