Miriam Cruz presenta nuevo tema “Qué Descaro el Tuyo”

La diva del merengue Miriam Cruz continúa sumando logros en su carrera con el estreno de la primera versión de su nuevo tema “Qué Descaro el Tuyo”, una propuesta fresca y audaz que forma parte de su próxima producción discográfica, a salir al mercado en los próximos meses y grabada con sistema Dolby, reafirmando su apuesta por la innovación sonora y la excelencia musical.

El tema, compuesto por Kelvin Mejía, se presenta en tres versiones que destacan la versatilidad artística de Miriam Cruz.

La versión en mambo, producida por Dahian “El Apechao”, es la primera en estrenarse y ya se encuentra sonando con fuerza en todas las emisoras del país.

A esta se suman la versión regional mexicana, producida por Toby Sandoval en Los Ángeles, California, y la versión de merengue clásico, bajo la producción de Antonio González, completando una propuesta musical diversa y estratégica.

Este importante lanzamiento llega en un momento de gran reconocimiento para la artista, quien cuenta con tres nominaciones a Premios Soberano en las categorías Merenguera del Año, Merengue del Año por el tema “Tú no tienes alma”, y Espectáculo del Año por su aclamado show “La Historia de una Diva”, consolidando un año de éxitos artísticos y de impacto en la industria musical dominicana.

Asimismo, Miriam viene de cerrar el Festival SanSe en Puerto Rico, donde se destacó como la única artista merenguera en participar, reafirmando su liderazgo y vigencia en los grandes escenarios internacionales.

Como parte de su agenda inmediata, la artista iniciará una gira internacional con presentaciones exclusivas el 12 de febrero en Nueva York, el 13 de febrero en Orlando, Florida, y del 14 al 20 de febrero en las Islas Canarias, donde hará historia al convertirse en la primera artista en presentarse en todas las islas durante los carnavales, un logro sin precedentes para el merengue.

Con “Qué Descaro el Tuyo”, sus nominaciones a Premios Soberano y una agenda internacional importante, Miriam Cruz reafirma su posición como una de las figuras más influyentes y trascendentes de la música tropical, llevando el merengue a nuevos públicos y escenarios del mundo.