Muere la leyenda del reggae Jimmy Cliff: Cuál fue su impacto en la música

Jimmy Cliff, uno de los más destacados y queridos exponentes de la música reggae, falleció a los 81 años.

Estrella desde la década de 1960, contribuyó a difundir el sonido de Jamaica a nivel mundial con éxitos como "Wonderful World", "Beautiful People" y "You Can Get It If You Really Want".

Su papel protagónico como un rebelde armado en el drama criminal de 1972 "The Harder They Come" es una pieza clave del cine jamaicano y se le atribuye ser la película que introdujo el reggae en Estados Unidos.

La esposa de Cliff, Latifa Chambers, anunció su fallecimiento mediante un comunicado en Instagram.

"Con profunda tristeza les comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión seguida de neumonía", escribió.

"Estoy agradecida con su familia, amigos, colegas artistas y compañeros de trabajo que compartieron su camino con él.

"A todos sus fans de todo el mundo, sepan que su apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera.

"Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Cumpliré tus deseos."

Su mensaje también fue firmado por sus hijos, Lilty y Aken.

Vida y legado

Nacido como James Chambers en 1944, Cliff creció como el octavo de nueve hijos en la pobreza extrema de la parroquia de St. James, Jamaica.

Dotado de una voz dulce y meliflua, comenzó a cantar en su iglesia local a los seis años.

Se inspiró para escribir su propio material cuando escuchó al pionero del ska Derrick Morgan en la radio y le preguntó a su profesor de carpintería cómo podía uno componer su propia canción.

Finalmente, alcanzó el éxito con el sencillo de 1969 Wonderful World, Beautiful People —un himno optimista y optimista— y la canción con mayor carga política, Vietnam, que Bob Dylan calificó como «la mejor canción de protesta jamás escrita».

Su letra narra la historia de un joven soldado que escribe desde la guerra, prometiéndole a su madre que pronto volvería a casa; solo para que ella reciba un telegrama al día siguiente informándole de su muerte.

Cliff reflexionó sobre la canción en 1986, diciéndole al archivista de reggae Roger Steffens: «La esencia de mi música es la lucha. Lo que le da la guinda es la esperanza del amor».

Sus contribuciones a la música y la cultura jamaicanas fueron reconocidas en octubre de 2003, cuando se le concedió la prestigiosa Orden del Mérito del país.

Pero el cantante afirmó que su conexión con sus fans era más importante que cualquier otro honor que se le hubiera otorgado.