Nødens estrena video musical de su nuevo sencillo “Afrodita”

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La banda dominicana de metal Nødens realizó la publicación del video musical de “Afrodita”, su canción más reciente. El heavy metal lleva décadas convocando a millones de seguidores en todo el mundo y, en la República Dominicana, ha mantenido una presencia firme desde los años 80.

La canción “Afrodita” es una pieza que amplía y afila su universo visual y sonoro. El tema se construye desde la mirada de Zoth, un personaje atrapado entre el deseo y el desgaste emocional, consciente de su propia caída e incapaz de romper el vínculo que lo consume.

En el centro de la historia está Afrodita, concebida como una deidad encarnada en su forma más cruda: belleza, impulso y libertad llevados a un punto visceral, seductor e incontrolable.

La banda Nødens se perfila como parte de una nueva ola del metal dominicano: un proyecto que respeta la crudeza del origen mientras actualiza su lenguaje con un enfoque sonoro fresco, directo y contemporáneo.

“El metal, históricamente, ha estado compuesto por diferentes matices. Tanto en las letras como en la música, es un género que se ha caracterizado por abordar mensajes sociales, filosóficos, de amor y cuestionamiento, incluso existencialistas. Sin embargo, más que transmitir un mensaje específico, nuestro interés es que el público pueda apreciar un género musical tan versátil, que nos permite explorar nuestra propia identidad y navegar entre diferentes dimensiones musicales dentro de un mismo espacio”, expresó Emille Alcántara, guitarrista de la agrupación.

La banda está compuesta por los músicos dominicanos Joaquín Cruz, vocalista y guitarrista; Emille Alcántara, guitarrista; Enrique Candelario, bajista; y Ángel Ortiz, baterista. Nødens fue fundada en 2019 por Joaquín y Emille, quienes tomaron como punto de partida el EP en solitario de Joaquín Cruz realizado en 2022, titulado “Existencia Sucesiva”.

“Afrodita” fue grabada en los estudios de Entre Cruces Productions. La filmación estuvo a cargo del colectivo cinematográfico Nomind, con Andrés Miolan en la dirección de fotografía, la dirección del artista visual Edgar Núñez, la producción de la venezolana Andre Yusti y la participación de la actriz y modelo española Walkiria Tarrazo, quien dio vida al personaje de Afrodita.

El estreno del video tuvo lugar en Mercedes 313, en la Zona Colonial, en un evento que reunió a diversas figuras del arte nacional que apuestan por la expansión de la cultura musical en el país.

La banda se muestra optimista, sin condicionarse por las preferencias dominantes dentro de la cultura dominicana. Desde esa postura, Joaquín Cruz sostiene: “Creemos que la música es una energía; no existen barreras culturales que impongan el gusto en una sociedad. No nos preocupa que culturalmente un sector esté identificado con un estilo u otro. Cuando haces las cosas desde el amor, con pasión, y lo transmites a un nivel profesional, esa energía conecta con las personas que deben conectar”.