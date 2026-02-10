“Su Nombre es Cristo”, el nuevo himno de World Worship

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministerio World Worship inicia el año con nueva música y presenta su primer sencillo de 2026, “Su Nombre es Cristo”, una canción que proclama a Jesús como el centro y protagonista de la historia del mundo.

El tema fue compuesto e interpretado por los vocalistas principales Jamilet González y Jireh Heredia, y grabado en vivo durante la quinta edición del evento “Que el Mundo Adore”. La producción musical estuvo a cargo de Infinity Network Media y Camila Studio, mientras que la dirección del video fue realizada por Pablo Green.

“Su Nombre es Cristo” está inspirada en Colosenses 1:15-18, pasaje bíblico que resalta la supremacía de Cristo en la creación y en la iglesia, afirmando que todo fue creado por medio de Él y para Él, y que en todo tenga la preeminencia.

“¡La iglesia debe volver a cantar sobre Jesús!”, afirma Jamilet González, líder y vocalista del ministerio. “En un mundo donde predominan las malas noticias, la depresión y la desesperanza, cantar sobre la grandeza de Cristo trae paz al alma y pone cada cosa en su lugar. Cuando Dios ocupa el primer lugar en la vida, todo comienza a ordenarse”, expresa la joven compositora.

Los intérpretes de “Unción en el Aire” se encuentran actualmente en la preparación de su próximo álbum musical, previo a su gira mundial, que iniciará en marzo de 2026 en Argentina y recorrerá países de Latinoamérica, además de Puerto Rico, Estados Unidos, El Salvador, Colombia y Europa.