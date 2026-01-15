A nueve meses de la ausencia de Rubby Pérez, Zulinka comparte su sentir y compromiso artístico

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

A nueve meses de su partida la hija de Rubby Pérez y su esposo compartieron cómo enfrentan la ausencia de su padre y el desafío de continuar su legado artístico. Zulinka Pérez y Miguel Báez relataron como resisten el duelo.

Ambos reconocieron que, pese a las críticas en redes sociales, su proyecto responde a una petición expresa de Rubby: mantener viva su música con autenticidad y unión familiar.

“No es un capricho, es cumplir su voluntad”, afirmó Zulinka en una entrevista para Version Original de Digital 15.

La conversación estuvo cargada de recuerdos íntimos: las rutinas de oración antes de cada show, las partidas de dominó y las bufandas que se convirtieron en sello personal del artista.

También destacaron el apoyo de los clubes de fans y experiencias internacionales, como la presentación en Houston con la filarmónica, que vivieron como un homenaje espiritual.

De cara al futuro, Zulinka y Miguel adelantaron que trabajan en nuevas giras y en la publicación de temas inéditos, siempre con el compromiso de preservar la esencia de Rubby Pérez. “Queremos que la gente sienta que él sigue con nosotros”, expresó Miguel Báez.