El legado "a todo galope"

A nueve meses de la ausencia de Rubby Pérez, Zulinka comparte su sentir y compromiso artístico

Dijo que pese a las críticas en redes sociales, su proyecto responde a una petición expresa de Rubby: mantener viva su música con autenticidad y unión familiar. 

Zulinka y Miguel, Los Hijos de Rubby Pérez.

Lency Alcántara
Lency Alcántara

A nueve meses de su partida  la hija de Rubby Pérez y su esposo compartieron cómo enfrentan la ausencia de su padre y el desafío de continuar su legado artístico. Zulinka Pérez  y Miguel Báez relataron como resisten el duelo.

Ambos reconocieron que, pese a las críticas en redes sociales, su proyecto responde a una petición expresa de Rubby: mantener viva su música con autenticidad y unión familiar. 

“No es un capricho, es cumplir su voluntad”, afirmó Zulinka en una entrevista para Version Original de Digital 15.

La conversación estuvo cargada de recuerdos íntimos: las rutinas de oración antes de cada show, las partidas de dominó y las bufandas que se convirtieron en sello personal del artista. 

También destacaron el apoyo de los clubes de fans y experiencias internacionales, como la presentación en Houston con la filarmónica, que vivieron como un homenaje espiritual.

De cara al futuro, Zulinka y Miguel adelantaron que trabajan en nuevas giras y en la publicación de temas inéditos, siempre con el compromiso de preservar la esencia de Rubby Pérez. “Queremos que la gente sienta que él sigue con nosotros”, expresó Miguel Báez.

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

