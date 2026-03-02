Pavel Núñez actuará en la ceremonia de los Premios Soberano 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cantautor dominicano Pavel Núñez será protagonista de uno de los segmentos musicales más románticos de la producción de Premios Soberano 2026, marcando desde ya uno de los momentos más esperados de la gala que celebra lo mejor del arte y la cultura nacional.

Con una trayectoria que ha marcado a varias generaciones, Pavel Núñez adelantó que su participación será un espacio de conexión directa con el público. “Será un segmento hecho desde el corazón. Quiero que la gente cante conmigo, que se reencuentre con canciones que han sido parte de sus historias personales. Estoy preparando un recorrido por algunos de mis temas más queridos, con la intención de celebrar nuestra música en un escenario tan importante”, expresó el artista.

Pavel Núñez es uno de los cantautores más admirados de República Dominicana, con una historia significativa en los Premios Soberano desde que ganó como Revelación del año en el 2002, inicio de un recorrido de más de dos décadas y galardones en distintas ediciones que incluyen Cantante solista y Compositor del año, indistintamente, en el 2004, 2006, 2007, 2008, pasando por el 2014, 2015 y el 2024.

“Me siento muy emocionado con este momento ya que será la primera vez en que suba al escenario de Premios Soberano a cantar mi propia música. He participado en muchos homenajes a otros, pero esta vez, mi canto tiene el color de mis propias creaciones. Esto para mí es muy significativo y estoy feliz con lo que el público va a disfrutar de mis canciones”, afirmó Pavel.

La gala de este año será conducida por el humorista Irving Alberti y la comunicadora Georgina Duluc, quienes tendrán a su cargo el hilo conductor de una noche cargada de emociones, reconocimientos y presentaciones especiales.

La ceremonia se llevará a cabo el miércoles 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito, bajo la producción general de César Suárez Jr.. La transmisión nacional será a través de Color Visión, mientras que en Estados Unidos podrá verse por Univision y la plataforma de streaming ViX.

Como es tradición, la alfombra roja iniciará a las 7:00 de la noche y estará bajo la conducción de Karen Yapoort, que repite este año en esas labores; Amara La Negra, Josell Hernández y Sophía Sanabria, quienes recibirán a las principales figuras del arte y el espectáculo.

Los premios cuentan con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas, consolidando el respaldo del sector empresarial a la cultura nacional. Desde 1985, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) reconoce lo mejor del talento dominicano a través de estos galardones, que en 2026 celebran su edición número 41, reafirmando su papel como la principal plataforma de reconocimiento artístico del país.

Con el anuncio del segmento de Pavel Núñez, la producción comienza a revelar los atractivos de una ceremonia que promete emociones, memoria musical y el aplauso a la excelencia artística dominicana.

Historia de Pavel Núñez en los premios



[1] Revelación del año (2002) [2] Concierto del año por «Paso a paso» (2003) [3] Cantante solista (2004) [4] Cantante solista (2005) [5] Compositor y/o autor de letras (2006) [6] Cantante solista (2006) [7] Cantante solista (2007) [9] Cantante solista (2008) [10] Concierto del año por «Big Band Núñez» (2008) [11] Cantante solista (2009) [12] Cantante solista (2010) [13] Compositor y/o autor de letras (2011) [14] Cantante solista (2011) [15] Álbum del año por Tiempo del viento (2011) [16] Cantante solista (2012) [17] Cantante solista (2014) [18] Álbum del año por Cantor urbano (2015) [19] Cantante solista (2015) [20] Cantante solista (2016) [21] Álbum del año por De mis insomnios (2016) [22] Cantante solista (2017) [23] Cantante solista (2018) [24] Concierto del año por «Big Band Núñez» (2018) [25] Compositor del año (2019) [26] Cantante solista del año (2019) [27] Compositor del año (2020) [28] Cantante solista (2020) [29] Compositor del año (2021) [30] Cantante solista del año (2022) [31] Concierto del año por «Paso a paso» (2022) [32] Colaboración del año por El gato andaluz ft. Santiago Cruz (2022) [33] Compositor del año (2023) [34] Cantante solista del año (2023) [34] Espectáculo del año por «Big Band Núñez Trópico» (2023) [35] Colaboración del año por «Tengo» ft. Andrés Cepeda (2023) [36] Álbum del año por Trópico (2023) [37] Compositor del año (2024) [38] Cantante solista del año (2024) [39] Concierto del año por «Pavel Sinfónico» (2024) [40] Cantante solista del año (2025).