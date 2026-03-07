Pedro Capó acompaña a la Selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cantautor Pedro Capó acompañó a la selección nacional de Puerto Rico durante el juego inaugural del Clásico Mundial de Béisbol, en el Estadio Hiram Bithorn donde tuvo el honor de interpretar el himno nacional La Borinqueña en la ceremonia previa al encuentro.

La emotiva presentación se llevó a cabo ante miles de fanáticos presentes en el estadio y millones de espectadores que siguieron el partido alrededor del mundo, marcando un momento de gran orgullo y emoción para el pueblo puertorriqueño.

“Como puertorriqueño y fanático del beisbol me honra y me llena de mucho orgullo entonar La Borinqueña en la inauguración del Clásico Mundial de Beisbol en el Bithorn, donde iba con mi viejo de chamaco a ver los juegos de pelota invernal. Definitivamente será un momento de nostalgia y mucho sentimiento para mi “, destacó Pedro Capo.

La participación del artista en este importante evento deportivo destaca la unión entre la cultura, la música y el deporte, reforzando el espíritu de identidad y orgullo nacional.

El Clásico Mundial de Béisbol reúne a las mejores selecciones del mundo y ofrece una plataforma para que los países celebren su talento tanto dentro como fuera del terreno de juego.