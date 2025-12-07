La Perversa transforma la polémica en poder y lanza "Uki Uki Room"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La artista urbana dominicana La Perversa decide cambiar el foco de la controversia para dirigirlo nuevamente hacia lo que la hizo grande desde el principio: su música, presentando "Uki Uki Room", un dembow explosivo bajo el sello ONErpm, cargado de energía, sensualidad y el inconfundible estilo callejero que la convirtió en uno de los rostros más influyentes del movimiento urbano dominicano.

El lanzamiento llega en un momento crucial para la artista: tras su participación en La Casa de Alofoke 2, uno de los programas más comentados de la región, La Perversa cerró su paso por el reality como una de las figuras más carismáticas y auténticas.

Lejos de negar su carácter frontal, La Perversa lo convierte en identidad artística. Su carrera ha estado marcada por una personalidad sin filtros que la llevó a ocupar titulares, pero también a construir una comunidad masiva que la sigue porque habla claro, canta claro y representa con fuerza a las mujeres que no le temen a ser quienes son. "Uki Uki Room" no pide permiso: provoca, se adueña del espacio y convierte la fiesta en un manifiesto de libertad.

"Uki Uki Room" combina dembow con toques electrónicos y una producción precisa que destaca su voz, su acento y su picardia característica. Es un tema hecho para los teteos, para el baile sin pausa, para los videos de TikTok, para el DJ que prende la noche sin preguntar y para las mujeres que celebran su presencia sin miedo a llamar la atención.

Con más de 4.2 millones de seguidores en Instagram y 3.6 millones en TikTok, La Perversa se consolida como una de las voces femeninas más contundentes del Caribe urbano y como símbolo de una generación que prefiere mostrarse sin guiones. Hoy, su mensaje ya no recae en la polémica: lo dice con música, lo baila con música y lo responde con música.