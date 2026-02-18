Premios Lo Nuestro: Dónde ver la alfombra magenta y a qué hora empieza

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Los Premios Lo Nuestro 2026, que celebran su edición número 38 este jueves 19 de febrero desde el Kaseya Center en Miami.

Alfombra magenta y Noche de Estrellas

La cobertura inicia con la tradicional alfombra magenta, bajo el especial Noche de Estrellas, a partir de las 6:00 p.m. (hora del Este) / 5:00 p.m. (hora del Centro). Este segmento podrá verse en Unimás y en la plataforma de streaming ViX, con entrevistas y desfiles de los artistas nominados y presentadores.

Inicio de la gala

La ceremonia principal comenzará a las 7:00 p.m. (hora del Este) / 6:00 p.m. (hora del Centro) y será transmitida en Univision, Unimás, Galavisión y ViX, con más de 40 categorías en competencia, actuaciones en vivo y la entrega de premios especiales a figuras de gran trayectoria.