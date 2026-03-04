Premios Soberano 2026: Grupo Barak actuará en emotivo segmento musical

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El grupo Barak, reconocido por su carisma y poderosa propuesta musical, será uno de los grandes protagonistas de la edición 2026 de Premios Soberano, con un emocionante segmento que promete cautivar al público.

La banda, conocida por su estilo único que fusiona el pop y la música cristiana, llevará su energía característica a la gala más importante del arte y la cultura, que se celebrará el miércoles 18 de marzo en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Sobre su participación, el líder de Barak, Robert Green, compartió su entusiasmo: «Es un honor para nosotros formar parte de la edición 2026 de los Premios Soberano. Este segmento será una celebración de la música, la fe y la vida, que son los pilares de Barak. Estamos muy emocionados de compartir nuestro mensaje con el público dominicano y con toda la comunidad que sigue nuestra música».

Barak se unirá a otros artistas de renombre que también tienen confirmados sus segmentos musicales, como Milly Quezada, Toño Rosario y Pavel Núñez, quienes aportarán su talento en la esperada gala. Además, un número urbano reunirá a Crazy Design, Dalvin La Melodía, Donat y Jeezy, ofreciendo un espectáculo de gran impacto para los fanáticos de este género.

La ceremonia de los Premios Soberano, que por tercer año consecutivo contará con la producción general de César Suárez Jr., será transmitida en vivo por Color Visión para todo el país, mientras que en Estados Unidos podrá ser vista a través de Univisión y la plataforma de streaming ViX.

Grupo Barak

Irving Alberti y Georgina Duluc serán los encargados de la conducción de la gala, mientras que la alfombra roja, que dará inicio a las 7:00 p.m., será presentada por Karen Yaport, Amara La Negra, Josell Hernández y Sophía Sanabria.

Premios Soberano, que celebra este año su edición número 41, sigue consolidándose como la principal plataforma de reconocimiento al talento artístico nacional. La noche será patrocinada por Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas, quienes apoyan la realización de este gran evento.

La 41ª edición de los premios confirmó a la legendaria actriz Carlota Carretero para recibir el Premio Soberano a las Artes Escénicas, galardón instituido en el 2018 para honrar el legado de las figuras con trayectorias sólidas en este campo. La alfombra roja iniciará a las 7:00 p.m., con la conducción de Karen Yaport, Amara La Negra, Josell Hernández y Sophía Sanabria.

Los premios cuentan con el copatrocinio de Cervecería Nacional Dominicana y BanReservas, reafirmando su compromiso con la cultura y el arte de la República Dominicana.